Экономия без побочных эффектов

26 Июль 09:00 2018-07-27T20:55:07+03:00

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По данным Федеральной службы госстатистики за первый квартал 2018 года в частном домостроении было построено на 54% квадратных метров больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Россия строится повсеместно, а значит, растет число тех, кто заинтересован в рациональном расходе средств на возведение своего дома. Мы расскажем, как это сделать на всех этапах.

Выбирайте участок, который максимально укомплектован всеми инженерными коммуникациями.

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Причем не на бумаге, а фактически. Бодрые дельцы изо всех сил стараются нарисовать в вашем воображении будущее, в котором на участке появится электричество, газ, водопровод и прочие важные для жизни и строительства вещи. Но будущее туманно, а тот факт, что в проведение всех этих коммуникаций вам в итоге придется вложить много денег, сил и нервов, более чем реален. Правильный участок в поселке со всем перечисленным набором стоит дороже куска земли в чистом поле, но и строить на нем несравнимо дешевле в конечном итоге.

Не жалейте денег и времени на детальную проработку всех деталей вашего будущего жилья. Помните, дом, который прослужит вам долгие годы, начинается с качественного проекта.

Правильный проект включает в себя массу информации, начиная от чертежей фасадов, и заканчивая расположением розеток и маркировкой бетона, из которого рекомендуется делать фундамент именно на вашем участке, исходя из несущей способности и подвижности грунтов. Наличие проекта поможет быстрее получить разрешение на строительство, а еще сэкономит вам немало денег при возведении и чистовой отделке – вы заранее закупите необходимые материалы и избежите знаменитого русского авось, которое всегда выходит боком в стройке.

Совместные работы сближают. Привлекайте друзей и родственников к стройке!

Если это возможно, сделайте как можно больше своими руками или привлекая помощников бесплатных, например, друзей и родственников. Многие вещи при строительстве и отделке можно и нужно делать самостоятельно, но надо предварительно изучить чужой профессиональный опыт. Не боги горшки обжигают, как говорится, и у вас точно получится многое из того, за что посторонним людям вы отдали бы от 2 до 20 тысяч. Понятно, что часть самых главных и объемных работ быстрее и дешевле делать силами наемных бригад, но не лишайте себя удовольствия внести в свой дом часть души и энергии. Это, кстати, еще и отличный повод для семейного тимбилдинга.

Если хотите получить предсказуемый результат, придется погрузиться во все процессы лично.

Строительные материалы лучше закупать заранее и предварительно изучить вопрос – что именно будет для вас выгоднее – стены из бруса сечением 150 или 200 мм, покупка линолеума или ламината, крыша из металлочерепицы или шифера. Скорее всего, эти вопросы всплывут еще на этапе проектирования, поэтому активно участвуйте в подготовке проекта и затем – в составлении сметы. Руководствуйтесь не только соображениями экономии, но и комфорта. Например, под кровлей из металлических материалов, сложно обустроить жилую мансарду без дополнительной звуко- и теплоизоляции.

Но шум дождя и повышенная теплопотеря не грозят тем, кто решил делать крышу из шифера, равно как им не грозят и чрезмерные расходы– при своей исключительной долговечности шифер еще и стоит дешевле многих других материалов. Также шифер не горит и не поддерживает горение. Это обеспечивает безопасность для вас, вашей семьи и дома.

Современная промышленность стала выпускать его в цветных вариантах, так что крыша из шифера теперь может быть и эстетичной. Шифер в данном случае лишь яркий пример того, как можно сэкономить на стройматериалах в плюс комфорту. Наверняка есть и другие аналогии, ищите и найдете!

Контролируйте все этапы строительства. Последний, самый короткий из пунктов, но самый важный. При неусыпном контроле за стройкой она будет продвигаться быстрее и обходиться вам дешевле.

Подробнее узнать о шифере и обо всех этапах монтажа кровли можно на портале шифер.рф

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