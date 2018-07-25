День поля приглашает гостей

25 Июль 10:00 2018-07-27T20:55:07+03:00

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Одним из ярких событий в жизни нашего региона станет аграрный праздник - День поля, который пройдет 2 августа в фермерском хозяйстве ООО «Гришины» в Новоаннинском районе.

Аграрная отрасль стала важнейшей точкой роста экономики и приоритетным направлением в долгосрочном развитии Волгоградской области. И на ежегодном фестивале «День поля» демонстрируются важнейшие достижения тружеников полей, ученых и бизнес-структур, связанных с сельским хозяйством. Ведь одной из главных составляющих успеха в сельском хозяйстве является использование последних разработок агропромышленного бизнеса и современной техники от ведущих российских производителей.

По традиции нынешний фестиваль «День поля» начнется с расширенного заседания, где обсудят результаты нынешнего года и наметят планы. В совещании примут участие руководители аграрной отрасли областного уровня, а также руководители муниципальных образований, сельхозтоваропроизводители всех районов, представители аграрной науки, трейдеры и кредитные организации.

Участникам и гостям праздника будет продемонстрировано более двухсот единиц сельскохозяйственной техники новейшего поколения, не только выставочной, но и той, что сейчас работает на полях нашего края.

Хитом праздника станет презентация техники КАМАЗ, организованная коллективом ООО «АвтоТехЦентр» - официальным дилером ПАО «КАМАЗ» в Волгоградской области. В рамках этой презентации пройдут встречи со специалистами ПАО «КАМАЗ», которые непосредственно участвовали в разработке новейших машин - экспонатов выставки. Сотрудники Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» охотно проконсультируют потенциальных потребителей, расскажут о технических возможностях новых разработок, а также о возможности приобретения этой продукции на выгодных условиях.

В День поля гостей порадуют своими выступлениями ведущие творческие коллективы Новоаннинского района и Волгограда. Выступят коллективы «Арабески» со своим гимнастическо-хореографическим шоу, музыкальная группа NLP исполнит мировые хиты в современном звучании - cамые актуальные песни топ-чартов популярных радио.

Приятные сюрпризы ждут и поклонников футбола. Отдавая дань 2018 году, когда Волгоград принимал у себя чемпионат мира - 2018, ПАО «КАМАЗ» в рамках сельскохозяйственного праздника организует на своей площадке футбольную зону. В ходе импровизированного матча все желающие смогут посоревноваться в умении отправлять мяч в ворота, а лучшие «бомбардиры» мероприятия получат призы. Начинающим футболистам откроют секреты профессионалы - чемпионы России по фристайлу, которые также будут выступать на площадке ПАО «КАМАЗ». Они продемонстрируют занимательные трюки: кручение мяча ногами, «чеканку», задержку мяча на голове и кручение его на пальце.

Изюминкой праздника станет и возможность для каждого гостя и участника сделать уникальные фотоснимки на память - брендированные фотографии в специальной фотозоне. На зеленом полотне, именуемом хромакей, фотографы поместят любой понравившийся гостю фон - например, когда автомобиль КАМАЗ едет по трассе, а вокруг - поля пшеницы или современные мегаполисы. А можно будет запечатлеться в фотозоне рядом с очаровательной фотомоделью, которые также будут участниками праздника.

По доброй традиции в этот день ни один гость не уйдет с торжеств без щедрых угощений: всем предложат отведать блюда, приготовленные искусными поварами.

Посетите площадку КАМАЗ на Дне поля! Массу положительных эмоций гарантируем. Не будет скучно никому. На этом празднике лучше всего побывать в полном семейном составе: развлечение по душе найдет себе каждый!

ВАЖНО!

Тех, кто заранее сообщит о желании посетить нашу площадку по электронной почте m@volteh.ru или по телефону (8442)50-21-15, ждут гарантированные подарки - сувениры от ПАО «КАМАЗ» и его официального дилера по Волгоградской области - ООО «АвтоТехЦентр».

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