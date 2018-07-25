2018-07-27T20:55:07+03:00
Общество

Волгоград попал в ТОП-15 городов России, где легко найти работу

Эксперты уверяют, что в нашем городе масса вакансий с зарплатами выше 37 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Вот так и живем: работодатели не могут найти сотрудника, а соискатели - работу.Вот так и живем: работодатели не могут найти сотрудника, а соискатели - работу.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

От волгоградцев часто можно услышать: «В Волгограде нет работы, вот отсюда и бегут». Эти люди просто не там ищут, - говорят эксперты компании HeadHunter. Они уверяют, что в Волгограде наоборот много вакансий. Причем с хорошей зарплатой: по данным этих исследователей, в среднем работодатели предлагают людям оплату в размере 37514 рублей в месяц.

Более того, Волгоград попал в ТОП-15 городов России, где легче всего найти работу. Правда, в этом списке наш город на последней 15-й строчке. Для сравнения, соседи – Ростов-на-Дону – на 7-й строчке с предлагаемой зарплатой 39549 рублей, Воронеж – на 11-й строчке (там насчитали почти 7500 вакансий со средней зарплатой 36371 рубль). Ну а в лидерах, естественно, Москва (где почти 110 тысяч свободных рабочих мест со средней зарплатой 62449 рублей), Питер (44 тысячи вакансий ср средней зарплатой почти 50 тысяч рублей), на третьей строчке – Новосибирск (10600 вакансий, зп – 42986 рублей).

Фото hh.ru

Фото hh.ru

А ВОЛГОГРАДУ НУЖНЫ ОХРАННИКИ

На основании чего эксперты HeadHunter сделали такие выводы? На основании данных их ресурса. Говорят, уже второй год подряд число вакансий на их сайте растет минимум на 10%. В июне 2018 года и вовсе число вакансий на hh.ru на 57% превысило показатель июня прошлого года.

И безработицы, мол, вообще почти нет – уровень снизился до 4,7% по стране. А в лидерах по количеству предложений о работе стали сферы продаж и информационных технологий. Также в топ входят предложения для менеджеров по работе с клиентами и бухгалтеров.

А что же по этому поводу говорят в Волгоградском областном центре занятости? Давайте опустимся ближе к реальности.

Так, в городском банке вакансий Волгограде действительно много вакансий – аж 18427 (по данным на 30 июня 2018). Вот только требуются у нас чаще не IТ-специалисты, а охранники – их вакансий больше всего в базе. И платить им в среднем обещают вовсе не 37 тысяч, а 14700 рублей. Также много в Волгограде требуется водителей – им в среднем готовы платить 26,5 тысяч рублей. Также нужны продавцы, на зарплату 22,6 тысяч рублей, дворники на 12,3 тысячи, повара – на 15,9 тысячи, слесари-сантехники на 25,3 тысячи.

Самую большую зарплату предлагают изолировщикам – 40 тысяч рублей, и сборщикам – 43 тысячи, ну еще токарям – 33,5 тысячи рублей. Вот, собственно, и весь рынок волгоградского труда.

В областном Центре занятости сами признают, что в Волгограде больше всего требуются продавцы, водители, сотрудники в обрабатывающую отрасль, в здравоохранение и на стройки. И вообще 62% вакансий – рабочие специальности.

37 – КАК В СРЕДНЕМ ПО БОЛЬНИЦЕ?

Может волгоградские работодатели, размещающие объявления о поиске сотрудников на HeadHunter, предлагают бОльшую зарплату? Возможно. Но, например, Волгоградстат уверяет, что в регионе в принципе средняя зарплата 30 625 рублей. И это начисленная. Больше всего у нас получают сотрудники, работающие на добыче полезных ископаемых – 49,3 тысячи рублей, и профессоры/ученые – 41,7 тысяч рублей. В остальных отраслях средние зарплаты не превышают 25 тысяч рублей. И эти данные больше отражают волгоградскую действительность.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Госдолг Волгоградской области уменьшился до 54 миллиардов
На Волжской ГЭС снизили сбросы воды
Первый матч за Кубок России 2018/2019 «Ротор» сыграет 22 августа
Волгоградцу грозит 20 лет за амфетамин из Германии
Волгоградские арбузы попали в «пятерку» самых вкусных в России
На центральной набережной Волгограда установят сто новых фонарей
Банда волгоградцев продавала иностранным дальнобойщикам пропуска за безопасный проезд по области
С 6 августа изменится расписание электричек Шпалопропитка-Аэропорт Волгограда
Волгоградская прокуратура нашла триста нарушений в начислении платы за услуги ЖКХ
Пьяный волгоградец без прав устроил аварию
В Волгограде мэрию через суд заставили сделать ремонт в школе
В Волгограде директор благотворительного фонда заработала на детях сто миллионов рублей
В волжанина влетела шина от проезжающей мимо фуры
В Волгограде на Тулака задымился троллейбус
Только в двух районах Волгоградской области рождаемость выше смертности
Роспотребнадзор: Волгоградцы, не покупайте разрезанные арбузы
На фестивале «Берег» в Волгограде выступят Вахтанг и 5sta Family
Троих волгоградцев, похитивших 14 миллионов «коммунальных» рублей, взяли под стражу
4 августа на матч Ротор – Сочи для болельщиков пустят дополнительный транспорт
Андрей Бочаров вновь вошел в кадровый президентский резерв
Два грузовика сгорели на трассе под Астраханью
Суд аннулировал многомиллионный контракт на ремонт лифтов в Волгограде
В Волгограде впервые пройдет фестиваль уличных танцев и граффити
В Волгограде двоих безработных поймали с пакетом марихуаны
В Волгограде ищут лучшие фотографии с ЧМ-2018
Арбузный фестиваль Камышина попал в ТОП-3 лучших праздников августа в России