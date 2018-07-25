Расстрелянное под Волгоградом стадо вытаптывало фермерское поле

25 Июль 07:00 2018-07-27T20:55:07+03:00

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В станице Нагавская Волгоградской области расстреляли пять коров, еще две ранили. Четверо умирали с телятами внутри. Жестокость расправы удивляла своей бессмысленностью – животных оставили умирать на поле. Новость, запущенная в соцсети, а потом и в СМИ, тут же вызвала бурю возмущения. Живодерство чистой воды

Антигероем стал местный фермер, на которого указал пастух: приехал на джипе и стал палить по стаду. Причиной владельцы буренок называли месть и несдержанный характер Виталия Дмитренко, генерального директора агрохолдинга "Нагавский". Приехал в станицу 4 года назад, зять местного фермера, по слухам, был когда-то судим за мошенничество.

Коровы в этой ситуации - главные жертвы. Фото Ольги Панферовой.

Личность Виталия Дмитренко хоть и загадочная во многих отношениях, но слово месть на уютных улицах Нагавской звучит слишком уж по тарантиновски киношно. Хотя страсти сейчас здесь кипят по местным меркам нешуточные.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Обычно важные для станицы вопросы решаются либо в кабинете местного главы, либо в кружке возле магазина. Но не этот раз. В местный клуб приехало все районное начальство вместе с прокурорами и чиновниками. Огласку случай получил на всю страну, потому и сход.

Чтобы разобраться, кто прав, а кто виноват, жители собрались на сход.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Первый вопрос на повестке – случай с расстрелом. Второй - выпас животных на полях с пшеницей. Логичней было бы поставить наоборот. История с убийством коров имеет длинную предысторию, о которой поначалу почему-то не говорили. Она убийцу не оправдывает, но обстоятельства проясняет.

Представьте, снимаете вы квартиру, живете в свое удовольствие: но однажды к вам без спросу приходит хозяин и опустошает ваш холодильник. Сравнение хоть и странное, но зато точно передает ощущения многочисленных местных фермеров.

Все они, в том числе и агрохолдинг, где Дмитриенко генеральный директор (не владелец), арендуют у местных жителей землю, выращивают пшеницу, а ее съедает и вытаптывает скотина.

В Нагавской пять стад – село не бедное, сплошь казачье. Пасут животных по очереди владельцы буренок. Сколько коров – столько дней нужно присматривать за животными. Правда, не все добросовестно выполняют свои обязанности: скотина прет на фермерские поля. С зерна и молоко жирней и мясо лучше. Есть и совсем бесхозные животные – хозяева с выпасом не заморачиваются. И бродят рогатые и по селу, и по урожаю.

- За год, мы посчитали, от потравы у нас 5-6 миллионов убытков. Я сравнивал. С нетронутого поля – 25 центра с гектара, с потоптанного – всего пять, - говорит Виталий Дмитренко, мужчина в разговоре резкий и хамоватый.

БЕЗ ПРИСМОТРА

22 июля коровы опять забрели на озимку, сотрудники агрохолдинга выгнали его на дорогу и уехали. Но коровы асфальту предпочли сначала травку, а потом опять пшеницу и перешли на другую сторону от дороги. Поесть вдоволь буренкам не получилось – примчался джип с убийцей. Был ли это Дмитренко – решит суд.

Дмитренко свою вину в расстреле животных отрицаетФото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Фермер свою причастность к инциденту отрицает. Мол, о расстреле узнал по телефону уже к вечеру и сразу приехал. Но пастух настаивает на своем – его показания в этом деле основные. Да и станичники хором обвиняют агрария: сами не видели, но подобные действия укладывается в эмоциональный и взрывной характер Виталия Ивановича. Тем более, в этом году многие решили не продлять договора аренды с агрохолдингом и Дмитренко этим был, мягко говоря, расстроен.

Правда, люди не снимают вины и с пастуха. Его в этот день со стадом не было. Отлучился. Вернулся как раз перед расстрелом.

- Подобный инцидент не первый, - говорят местные жители. - Некоторые пастухи уходят на полдня. А что там коровки делает - и не знает. Были случаи, когда животные и ноги ломали и тонули. А спрос с кого?

В станице по привычке все отношения на словах, а не на бумаге.

БЕСПОЛЕЗНАЯ БОРЬБА

Кстати, бороться с потравкой пытались.

- Неоднократно предупреждали и говорили владельцам скотины и лошадей о правилах выпаса животных, - говорит Павел Алпатов, местный глава, удивительно похожий на повзрослевшего Григория Мелехова. - Есть и специальная статья в административном кодексе. Но применить ее не просто. Нужные паспортные данные владельца, которые он говорить отказывается. Нужны два свидетеля, которых найти еще сложнее. Народ предпочитает не попадать в документы. Обычно бывает так: я все видел, тебе скажу, а бумаги подписывать не буду.

В прошлом году удалось составить один протокол. Административная комиссия даже назначила штраф в две тысячи рублей. Но прокуратура бумажку завернула: неправильно оформлена. После этого не было ни одного протокола. Хотя скотина так и бродит и по полям по лугам. А недавно одно из бродячих стад уничтожило только что посаженный лес. Но лесники лишь плечами пожали - ничего предпринимать не стали. Не пойман - не вор.

- Еще вопрос – были ли наши коровы в этот день на фермерском поле. Нашли-то их на границе с выпасными землями, а две вообще в стороне, - возмущается Елена Похлебина. Ее убитая корова – была единственным источником доходов. Женщина живет одна с пожилой матерью. Когда молока сдаст, когда мясо телка продаст.

Елена собирается подавать в суд гражданский иск - вернуть деньги за свою корову.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- Она для меня кормилица и поилица и член семьи. Я буду требовать с Дмитренко компенсации. Пусть заплатит за убитое животное – буду покупать новую корову.

Но открывать свой кошелек директор не спешит.

- Они оставили на поле только шкуры, все остальное мясо забрали. Какие 60 тысяч? Что вы за бред несете, - переходит в нападение на сходе аграрий.

Но станичники лишь посмеиваются. Попробуй съесть мясо коровы после 6 часов на солнце.

- Среди пострелянных животных была и наша буренка, - говорит Алла Куликова, местный ветеринар. - У нее сквозное ранение в шею. Пока лечим. В желудках нашли немного зерна и яблоки. Может, они и заходили на поля, но были там недолго. Животину жалко.

Получается, буренки в этой истории – главные жертвы. А вот кто главный виновный - скажет суд. СЧ ГУ МВД России по Волгоградской обласит возбудило уголовное дело, пока по факту.