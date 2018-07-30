Был в Урюпинске? Участвуй в фотоконкурсе и выигрывай призы

30 Июль 01:00 2018-07-31T01:00:01+03:00

И это тоже Урюпинск. Были здесь? Делитесь фотграфиями! Фото: Евгения ЗУБОВА

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В сентябре 2018 года столица российской провинции – город Урюпинск – празднует большой юбилей. Известный на всю страну благодаря анекдотам и пуховым платкам городок отметит 400-летие. Урюпинск стоит на одной из чистейших рек нашей страны – Хопре. И еще и поэтому очень популярен у туристов.

Наверняка вы были, и не раз, в Урюпинске и окрестностях, фотографировались с козой, рукодельницами или персонажем повести «Судьба человека» (эти скульптурные композиции можно встретить в центре города). Делитесь фотографиями, рассказывайте о своих впечатлениях и выигрывайте призы!

Совместно со своими партнерами «КП-Волгоград» подарит билеты тем, кто наберет больше лайков. Ваши друзья могут голосовать за вас раз в сутки.

Конкурс проводим с с 30 июля 2018 года по 30 августа 2018 года. Голосование прекращается в 17.00 30 августа. Результаты конкурса подводятся 31 августа 2018 года.

Что можно выиграть?

1 место. Сертификат на всю семью в «Ручной Zоопарк» (ТРК «КоМсомолл» или ТРЦ «Акварель) .

2 место. 2-а билета в «Музей занимательных наук Эйнштейна», г. Волгоград, пр.Ленина, 70

3 место. 2-а билета в «Волгоградский планетарий» г. Волгоград, ул. Гагарина,14.

Положение о конкурсе можно прочитать здесь.