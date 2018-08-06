СЕГОДНЯ 14:46 2018-08-06T14:46:58+03:00

В августе на прилавках в изобилии арбузы и дыни, помидоры и огурцы, свекла и морковка, сливы и виноград, яблоки и груши. Можно полакомиться дачной ежевикой, малиной и поздней клубникой. А бананы и лимоны у нас так вообще круглый год «растут». Это прекрасный повод для того, чтобы приготовить смузи - густой напиток из ягод, фруктов или овощей на основе сока, йогурта, кефира или молока. Если же вам заморское название не нравится, замените его коктейлем или пюре и пробуйте на здоровье!

Смузи - вещь, можно сказать, универсальная. Поможет и жажду утолить, и полакомиться вкусным десертом, и полноценно поесть, и даже похудеть. А главное, придется по душе и взрослым, и детям. Для этого вам понадобится блендер и три минуты свободного времени.

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Горячий смузи с бананом и шоколадом

Из банана с шоколадом получается нежнейшее лакомство, которое заставит вас жмуриться от удовольствия. Подают этот смузи горячим, но если и остынет - не беда. В охлажденном виде десерт не менее вкусен, а по консистенции близок к муссу.

Берем: на 2 - 3 порции молоко - 2 стакана, бананы- 2 средних или 3 маленьких, горький шоколад (70% какао и более) - 50 г, ваниль, корица и молотый миндаль по вкусу.

Готовим: 1. Молоко разогреваем на медленном огне, добавляем в него ваниль и шоколад, помешиваем и ждем, пока шоколад полностью растворится. 2. Бананы измельчаем в блендере и добавляем в кастрюлю. 3. Продолжаем нагревать и перемешиваем, пока все не превратится в однородную смесь. 4. Разливаем по чашкам, посыпаем корицей или миндалем. Приятного аппетита!

Время приготовления: активное - 5 минут

Смузи из яблок, груш и винограда

Фрукты и соки в смузи можно комбинировать до бесконечности, придавая напитку различные вкусовые нюансы. Освежающий вариант из яблок, груш и винограда с легким цитрусовым оттенком пойдет на ура на летней вечеринке.

Берем: на 8 - 10 порций яблоки - 1 кг, груши - 1 кг, виноград зеленый (для детей лучше без косточек) - 0,5 кг, 2 средних лимона и 2 лайма - их можно заменить на апельсин, при желании лед.

Готовим: 1. Яблоки и груши очищаем от кожуры и семечек, разрезаем на кусочки и отправляем в морозилку на пару часов. Или сначала доводим лед при помощи блендера до состояния снега. 2. Отжимаем сок из половины яблок и цитрусовых. 3. Все ингредиенты небольшими порциями помещаем в блендер и доводим до однородности. Разливаем по бокалам и зовем гостей.

Время приготовления: активное - 10 минут, пассивное - 2 часа

Питательный творожный смузи с яблоками и сельдереем

Если добавить в смузи творог, получится очень питательная смесь, которой можно заменить и полдник, и завтрак, и обед. Этот вариант придется по душе тем, кто следит за фигурой.

Берем: на 1 порцию зеленые яблоки - 1 большое или 2 маленьких, нежирный творог - 100 г, натуральный йогурт или кефир - 50 г., стебель сельдерея - 1.

Готовим: 1. Яблоко и сельдерей моем, очищаем от кожуры и семечек, нарезаем кусочками, отправляем в блендер. 2. Добавляем к смеси творог и кефир и доводим до однородной массы. Если творог плотный, смузи может получиться очень густым. В таком случае воспользуйтесь ложкой либо добавьте еще немного кефира или йогурта.

Время приготовления: активное - 3 минуты.

Утренний смузи с овсяными хлопьями и ежевикой

Возьмите этот рецепт на заметку, если у вас постоянно не хватает времени на завтрак. Чтобы приготовить вкусный смузи из ягод и фруктов на основе кефира или натурального йогурта, понадобится всего пара минут. А если добавить в него хлопья «Геркулеса», мюсли или пророщенную пшеницу, он будет вдвойне полезным. Главное - не забывайте, что такой смузи очень питателен. И он не дополняет, а полностью заменяет один из приемов пищи.

Берем: на 1 порцию натуральный йогурт или кефир - 150 мл, овсяные хлопья «Геркулес» или мюсли - 2 ст. ложки, 100 граммов фруктов или ягод, например, ежевики, клубники, малины, абрикосов или яблок.

Готовим: 1. Охлажденные ягоды тщательно промываем, отправляем в блендер вместе со слегка размоченными овсяными хлопьями и измельчаем на малой скорости до однородной массы. 2. Добавляем к смеси йогурт или кефир, нажимаем на кнопку «пуск» и ждем 30 секунд, чтобы получить напиток с легкой пенкой и пузырьками.

Время приготовления: активное - 2 минуты.

Освежающий арбузный смузи

Сладкий арбуз и сам по себе хорош. Но если оттенить его вкус дыней или добавить кислинку киви или лайма, напиток получится еще более вкусным и освежающим. Такой смузи поможет пережить даже самый жаркий день.

Берем: на 12 порций средний арбуз, маленькую дыню, 3 - 4 киви.

Готовим: 1. Арбуз разрезаем, выбираем из него мякоть и очищаем от семечек. В идеале - отправляем нарезанный небольшими кусочками арбуз в морозилку на 2 -3 часа. Если времени нет, то можно добавить в напиток лед. Но учтите, что вкусовые качества при этом потеряются. 2. Арбуз отправляем в блендер и измельчаем около 30 секунд на малых оборотах. Затем увеличиваем скорость и доводим массу до однородности.

Вариант 1. Разливаем смузи по бокалам и наслаждаемся!

Вариант 2. С дыней поступаем так же, как с арбузом: очищаем, режем на кусочки, хорошо охлаждаем, измельчаем. На дно бокала выкладываем дыню, затем арбуз. Если вы не хотите, чтобы слои перемешались, аккуратно налейте арбузную мякоть по ножу.

Вариант 3. Киви очищаем, нарезаем, измельчаем в блендере. Выкладываем в бокал слоями поочередно с арбузной мякотью.

Время приготовления: активное - 5 минут, пассивное - 2- 3 часа