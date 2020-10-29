«Откуда он взялся, вирус поганый»: в Волгограде слегла с коронавирусом мама Камиля Ларина

Актер со своей мамой. Фото с личной странички Камиля Ларина.

Коронавирус в разной мере зацепил уже многие волгоградские семьи. Добрался и до родных известного актера Камиля Ларина, которые живут в Волгограде (собственно, где родился и вырос сам артист)

«Мамуля две недели пролежала в больнице! Тест показал ковид!» - поделился печальной новостью со своими подписчиками Камиль. - Как она сама говорит: «Войну прошли, видели и бомбежки, и фашистов, а теперь этот… И откуда взялся, вирус поганый!»

Розу Григорьевну (так зовут маму Ларина) госпитализировали в 12-ю больницу, которая находится в Краснооктябрьском районе Волгограда.

«А что так далеко увезли? Это же на другом краю города?» - негодуют подписчики. Отметим, что родители Камиля живут в Кировском районе Волгограда, а это, действительно, в тридцати километрах от больницы №12.

«Все переполнено! Хорошо, что вообще не в область увезли! И тесты на коронавирус там перестали делать, так как лаборатории не справляются» - описывает на всю страну сложную ситуацию, которая сложилась в Волгограде с ковидом.

Но главное ведь другое: маму Камиля благополучно вылечили, она уже дома и набирается сил.

«Ну, теперь уж, дома, а дома и стены помогают», - уверенно говорит актер квартета «И».

А дальше – пост благодарности волгоградским врачам, которые в это тяжелое время делают все возможное для спасения людей.

«Огромное спасибо всему медицинскому персоналу, главному и лечащему врачу, медсёстрам и санитарам клинической больницы N12, на Красном Октябре города Волгограда! Больница переполнена, но вы делаете все самое необходимое для всех и каждого пациента! Спасибо огромное! Низкий поклон за ваш труд! Будьте здоровы!» - написал Камиль в своем инстаграме.