Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 октября: заболели 196 человек, умер 1 пациент

Коронавирус не отступает в Волгоградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всплеск заражения коронавирусом не снижается. Ежедневно все большее число людей узнают о серьезном диагнозе. 29 октября в Волгоградской области COVID-19 подтвердился у 196 человек, , сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Рекорда нет, как вчера. Но все равно это очень много. Всего в регионе ковид подхватили 19 919 человек. В России за сутки зафиксировано 17 717 новых случаев заражения в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 29 октября 2020 года.

Одиннадцатый день подряд в Волгоградской области подтверждаются летальные исходы от коронавируса. Сегодня жертвой пандемии стал 1 житель региона. Всего пандемия унесла жизни 199 волгоградцев. По всей стране с марта умер 27 301 человек.

За последние сутки завершили борьбу с ковидом 199 волгоградцев. Они получили на руки выписки с выздоровлением. Кому-то помогают победить болезнь врачи в стационарах, а кто-то следует назначенному лечению в домашних условиях. Всего в регионе выздоровели уже 17 172 человека.

В больницах сейчас с подозрением на COVID-19 лежат 6 446 пациентов, среди них 81 ребенок. С подтвержденным коронавирусом на лечении сейчас находятся 2 552 волгоградца, в том числе 603 ребенка.

Но коронавирус не отступает. На врачей легла огромная нагрузка. Больницы, скорая помощь, поликлиники. Волгоградцы жалуются, что не могут дозвониться в регистратуры медучреждений по месту жительства. Чтобы разгрузить число звонков в поликлиники, для Волгограда и Волжского начал работать колл-центр, который собирает обращения граждан по вызову терапевта на дом, по вопросам сдачи анализов и получения рецептов.