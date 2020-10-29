«С ЦСКА сыграем в олдскульный футбол»: главный тренер Ротора поделился ожиданиями от предстоящей игры РПЛ

"Ротор" готовится к ЦСКА. Фото: СК "Ротор".

У «Ротора» в Российской премьер-лиге наконец-то есть первая победа. И добыта она не над кем-нибудь, а действующим вице-чемпионом России – «Локомотивом». Болельщики сине-голубых теперь жаждут большего, а впереди у «Ротора» домашний матч с ЦСКА, который после 12-ти туров занимает в турнирной таблице второе место. Главный тренер волгоградской команды Александра Хацкевич рассказал о подготовке своих подопечных к дуэли с «армейцами».

«КОМАНДА ОСТАВЛЯЕТ ПРИЯТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ»

«Ротор» порадовал своей игрой во встрече с «Локомотивом». Были скорости, желание. Такого любитель футбола из Волгограда редко видел с начала сезона. Радуют действия игроков и наставника команды.

- В последнее время команда оставляет очень приятное впечатление, особенно игра в атаке, разнообразная игра в атаке, - приводит слова Александра Хацкевича пресс-служба «Ротора». - Будем делать на этом акцент.

Фото: СК "Ротор"

ОЛДСКУЛ ОТ «РОТОРА»

Но не нужно забывать про оборону. Все-таки в гости в Волгоград едет ЦСКА. Поэтому Хацкевич отмечает необходимость надежно сыграть у своих ворот. Московская команда – очень сильна. В прошлом туре она разобралась с тульским «Арсеналом» - 5:1. Феерит на поле у «красно-синих» хорват Никола Влашич. Против него «Ротор» готовит особое противоядие, которое в современном футболе встречается редко.

- Где-то, возможно, сыграем в такой «олдскул», разменяем на Влашича одного нашего игрока и сыграем с ним персонально.

У волгоградцев еще есть время разобрать и свою игру, и действия соперника. У «Ротора» с начала недели тренировки проходят на стадионе «Зенит». А сегодня запланировано теоретическое занятие. Все-таки в футбол играют не только ногами, но и головой. Так что о тактике забывать нельзя.

СТЕПАНОВ – МИНУС, ГОГУА – ВОПРОС

С ЦСКА не сыграет защитник Данила Степанов, у него дисквалификация из-за перебора желтых карточек. Хотя «Ротор» пытался оспорить «горчичник» игрока, полученный в матче с «Локомотивом».

- Мы подали апелляцию, чтобы рассмотрели этот вопрос, но у нас должен быть готов вариант игры и без Данила. Будем пробовать разных футболистов и посмотрим, кто из них будет лучше выглядеть.

Пока не понятно, сможет ли выйти на поле 1 ноября Седрик Гогуа. Ивуарийский защитник получил травму и пока занимается по индивидуальной программе. Врачи команды обещают его подготовить к выходным. Но забегать вперед пока сложно. А ведь для Гогуа игра с ЦСКА принципиальная. Права на него принадлежат как раз «армейскому» клубу.

Напомним, матч «Ротор» - ЦСКА пройдет на «Волгоград Арене» в рамках 13-го тура РПЛ 1 ноября в 17.30 по местному времени.