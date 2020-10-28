Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 октября: 198 новых заболевших за сутки, в аптеках нет лекарств от ковида, область закупила экспресс-тесты

Коронавирусом в Волгоградской области 28 октября заболели 198 человек, 2 пациента умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

День за днем пациентов с коронавирусом становится все больше. Ежедневно в социальных сетях волгоградцы сообщают о заболевании среди их родных и знакомых, объявляют о необходимости сдать антиковидной плазмы. Болезнь не отступает. 28 октября в Волгоградской области снова абсолютный рекорд прироста новых случаев коронавируса – за сутки заболели 198 человек, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. И это официальные данные. Сколько еще человек ожидают результатов тестов и КТ? Вряд ли можно подсчитать. Всего за время пандемии ковид по официальным данным подхватили 19 723 волгоградца. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 28 октября 2020 года.

Ситуация с COVID-19 все тяжелее по всей России, сложная ситуация и в других странах. За сутки ковид подтвердился у 16 202 россиян в 84 регионах, зафиксированы 346 летальных исхода. Две смерти от коронавируса подтверждены в Волгоградской области. К 28 октября умерли уже 198 волгоградцев.

Завершили лечение с выздоровлением за сутки 108 жителей Волгоградской области. Общее число победивших вирус волгоградцев насчитывает уже 16 973 человека. При этом многим пациентам приходится сражаться с ковидом в домашних условиях. Мест в больницах не так много. Люди активно скупают лекарства в аптеках, из-за чего многие необходимые для лечения коронавируса препараты отсутствуют на полках. При этом заболевшие ковидом волгоградцы старше 65 лет начнут получать лекарства бесплатно. Их будут приносить волонтеры.

Сейчас наступила холодная пора, которая провоцирует рост не только заболевание коронавирусом, но и простуды. Для определения болезни у пациентов в поликлиниках региона медики начнут проводить экспресс-тесты на ковид. Результат можно узнать за 8 минут.

В Волгограде никого не оставила равнодушным история со смертью пенсионера на пороге госпиталя ветеранов. 87-летнего мужчину с признаками коронавируса и двусторонней пневмонией при ухудшении состояния не переводили в реанимацию и решили выписать спустя несколько дней после госпитализации. Пенсионер скончался у дверей госпиталя на руках дочери. Облздрав начал проверку чтобы определить, по чьей вине произошла трагедия.