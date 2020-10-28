«Никто, кроме нас!»: власти запускают портал для анализа настроений волгоградцев

Волгоградцы смогут жаловаться непосредственно властям в интернете. Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Волгоградской области планируют запустить новый сервис (сайт плюс мобильное приложение), где планируют общаться с жителями региона и узнавать, какие назрели острые проблемы и какие настроения ходят в массах. Называться этот сервис будет – «Никто, кроме нас!». Соответствующее постановление на днях подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом «КП-Волгоград» узнал из документации, представленной на сайте администрации региона.

Документ, подписанный губернатором, называется «О цифровой платформе развития механизмов социального взаимодействия граждан с органами исполнительной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления муниципальных образований региона».

Как сказано в документе, цель этого сервиса - наладить диалог граждан с органами власти, вовлечь большую часть населения в реализацию нацпроектов, а еще «повысить лояльность населения к органам власти». А еще это будет эдакая «электронная жалобная книга». Чтобы волгоградцы писали свои жалобы и нарекания не в группах социальных сетей, а на этом портале. Также с помощью этого сервиса власти планируют проводить анализ настроений граждан в регионе, ну и выявлять проблемные вопросы в районах и городах.

Схема простая: любой житель Волгограда и области может зайти на этот сайт и оставить сообщение властям. Причем сделать это можно будет как анонимно, так и со своего личного кабинета (для чего человек должен будет зарегистрироваться на этой платформе).

Планируют проводить на этом портале и опросы, чтобы анализировать настроения волгоградцев. Будут и разделы: «Проекты», «Конкурсы», «Инвестиционная платформа»…. Можно будет тут же подавать заявки на получение субсидий по грантам, на участие в конкурсах, и прочее. Предусмотрели, к слову, разработчики, и мобильную версию этого сервиса «Никто, кроме нас!».

Надо сказать, что на создание «цифровой платформы развития механизмов социального взаимодействия» потратили 40 миллионов бюджетных рублей.

С 1 ноября 2020 года этот сервис должен уже заработать в тестовом режиме. Губернатор уже поручил чиновникам активно участвовать в наполнении данной платформы.