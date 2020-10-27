Смотрим вместе: «Ростелеком» провел онлайн интеллектуальное шоу для волгоградцев

Фото: ПАО"Ростелеком".

«Ростелеком» провел для волгоградской молодежи онлайн-игру «Смотрим вместе». Синема-шоу получило высокий отклик аудитории в соцсетях – прямую стрим-трансляцию посмотрели более 2 500 тысяч зрителей, а в самой игре приняли участие более 70 человек.

Участники игры регистрировались на специальной платформе и в назначенную дату в прямом эфире боролись за титул киноманов и знатоков саундтреков, а также за призы «Ростелекома». Одно из условий игры заключалась в том, что для победы игрокам необходимо было пригласить в прямой эфир как можно больше друзей и знакомых, количество которых учитывалось при подсчете итоговых результатов.

«Очень круто поиграли. Это было отлично проведенное время онлайн, на такие вещи его не жалко. Тем более, мне повезло, можно сказать дважды, так как я выиграл приз от “Ростелекома” за победу моей команды, а моя девушка – подписку на доступ к фильмотеке Wink. Смотреть киноновинки будем все равно вместе. Спасибо цифровому провайдеру, что наполняет наши будни такими креативными мероприятиями и приятными бонусами», – поделился Иван Будко, участник игры.

«Ростелеком» на регулярной основе поддерживает мероприятия для молодежи, а также с начала эпидемии COVID-19 организует образовательные и развлекательные активности для различных возрастных аудиторий в дистанционном формате.

«При организации онлайн-мероприятий мы стремимся поддержать молодое поколение, которому необходимы эмоции, впечатления, темы для общения и, конечно же, культурное и интеллектуальное обогащение. В сегодняшней эпидемиологической ситуации, когда у молодежи нет возможности собраться вместе и прийти в кинотеатры, наши цифровые сервисы позволяют не отказывать себе в хороших фильмах и получать доступ к качественному контенту практически с любого гаджета», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Специально на осенний период для минимизации контактов компания запустила для подписчиков видеосервиса Wink услугу «Смотрим вместе». С ее помощью клиенты могут устроить совместный просмотр фильма или сериала на расстоянии с компанией до пяти человек.

Wink — мультимединый сервис от «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с большой коллекцией кино и сериалов, мультфильмов, концертов, многие из которых представлены в HD и 4K форматах. Дополнительно он включает аудиокниги, караоке и облачные игры. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера.

Получить подробную информацию о сервисах и продуктах «Ростелекома» можно на официальном сайте компании или по телефону 8 800 100 0 800.

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