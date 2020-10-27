«Это выстраданное и выплаканное ночами решение»: депутат Госдумы от Волгограда поддержала суррогатное материнство

Кадр с видео фракции "Единая Россия" в Государственной Думе

Рождение детей от суррогатных матерей – процедура, которая разрешена на территории Российской Федерации. Хотя не скажешь, что все жители страны поддерживают этот способ появления ребенка. Противники суррогатного материнства настаивают на его противоестественности. Но в стране существует целый бизнес и немало женщин рожают детей для иностранных семей, получая хорошие деньги. Чаще других в Россию за детьми едут китайцы - в их стране запрещено суррогатное материнство.

Переключить внимание и поддержать женщин, которые помогают бездетным семейным парам, предлагает депутат Государственной Думы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова. Пост в поддержку суррогатного материнства она опубликовала на своей страничке в Facebook. По ее мнению, негативное отношение людей к этой проблеме - в том числе "заслуга" отечественного кинематографа.

НАВЯЗЫВАНИЕ «ПРОТИВ» В КИНО

- Уже наснимали сериалов, где фантазии сценаристов навязывают нам ужасную картину. Выглядит она примерно так. Семейная пара - это богатый мужчина и никчёмная, очень злая женщина, которой не нужны дети, только деньги и наряды. Любви у них нет, но муж мечтает о наследнике, а жена боится испортить фигуру. Эта пара ищет суррогатную мать и находит, - написала Татьяна Цыбизова.

В жизни таких случаев найдется единицы, - утверждает депутат, которая не понаслышке разбирается в теме - по профессии она врач-гениколог. Зато не редко встречаются молодые пары, которые узнают от врачей, что они не могут иметь детей. Единственная возможность – суррогатное материнство.

КОГДА ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ РОЖАТЬ

- Помню потрясающей красоты молодую женщину Наталью, которой всевышний дал все, кроме одного, самого важного для деторождения, органа. Она способна зачать, но никогда не сможет выносить. Кто посмеет осудить ее за страстное желание иметь своего ребёнка?! - рассказывает Татьяна Цыбизова.

Не могут родить ребенка и женщины, которые лечились от рака. И в их защиту выступает депутат:

- Знаю 27-летнюю пациентку онкологов, которая решила после завершения химиотерапии воспользоваться своими замороженными ооцитами с помощью суррогатной мамы для рождения ребенка, потому что врачи гарантируют выздоровление, но предупреждают о том, что впоследствии беременность ей будет противопоказана.

ЭТО НЕ ПРОТИВ БОГА

Татьяна Цыбизова считает, что не стоит выступать категорически против такого метода обретения ребенка.

- Этот шаг - не блажь и не каприз легковесных людей, а выстраданное и выплаканное ночами решение, - говорит врач. - И противоестественного в процессе также ничего нет, хотя суррогатное материнство не поддерживает и церковь. - Божественный момент - это раскрытие ядра ооцита для ядра сперматозоида. Оно происходит независимо от места, где это чудо становится возможным - в организме или в пробирке. Или не происходит. Задача врачей максимально приблизить условия технологии к естественному процессу. Когда Всевышний против, то и медицинского результата не будет.