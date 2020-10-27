Экспресс-тест на антиген за 8 минут: волгоградцы с подозрением на коронавирус получат результат на месте

Необходимые тесты и лекарства есть в достаточном количестве, говорят в облздраве. Фото: Юлия Данильченко

Коронавирус и ОРВИ атакуют Волгоградскую область, и не только. Порой сложно разобраться, чем именно болеет человек. Поэтому рынок тестов на COVID-19 расширяется. В волгоградские поликлиники уже привезли тесты-полоски, которые прямо на месте помогут понять, чем инфицирован пациент – коронавиурсом или у него обычная простуда. «Комсомолка» узнала про новый метод исследования.

ТЕСТ ЗА 8 МИНУТ

Волгоградские врачи более полугода работают с коронавирусными больными и при подозрении на ковид пациентам назначают тест. Многие волгоградцы жалуются, что результаты ждать очень долго: иногда они приходят за пару дней, а иногда и недель, когда болезнь побеждена. Но прогресс не стоит на месте, в России не так давно разработали новый экспресс-тест на антиген: он выявляет наличие белка вируса SARS-CoV-2. С этой недели этот вид исследования доступен и в Волгоградской области.

- С понедельника мы получили новые экспресс-системы для выявления новой коронавирусной инфекции для лиц старше 18 лет. При подозрении на коронавирус при первичном обращении наши доктора используют этот метод. Он нетрудоемкий, в течение 8 минут мы видим результат – положительный или отрицательный, - рассказала «КП-Волгоград» заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №30 Наталья Бакаева.

Лекарства будут поставлять каждую неделю. Их хватит на всех пациентов старше 65 лет. Фото: Юлия Данильченко

Стоит отметить, что делать его будут по полису ОМС – то есть бесплатно.

БЕСКОНТАКТНАЯ ДОСТАВКА

Сегодня история с лекарствами очень напоминает историю с масками. Дефицита нет, но на волгоградские аптеки обрушилась волна покупателей: все хотят запастись антибиотиками «на всякий случай». Но серьезные препараты выдают только по рецепту. При этом облздрав, действуя на опережение, позаботился о тех, кому рекомендовали не выходить из дома – людях старше 65 лет.

Волонтеры привезли нужные препараты на дом к пенсионеру. Фото: Юлия Данильченко

Ведь чем старше инфицированный COVID-19, тем сложнее он переносит болезнь. Поэтому уже сегодня в поликлиники Волгоградской области закупили порядка 140 тысяч упаковок препаратов 12 видов: это противовирусные, антикоагулянты, антибиотики, иммуномодуляторы. Предназначены они не для всех, а лишь для пенсионеров старше 65 лет. Таким пациентам, получившим диагноз ОРВИ или «ковид», необходимые медикаменты выдадут бесплатно.

- Врач на приеме или на дому при выявлении новой коронавирусной инфекции назначает лечение. Мы обеспечиваем этих пациентов препаратами. Для доставки лекарств нам нужна помощь, которую оказывают волонтеры - они довозят до места жительства больных нужные медикаменты, - уточнила Наталя Бакаева.

Что касается количества лекарств, то они будут поступать каждую неделю в нужном количестве. Хватает и добровольцев, которые тратят личное время на помощь нуждающимся.

Добровольцы помогают разгрузить врачей, да и пожилым людям приятно их внимание. Фото: Юлия Данильченко

- Мы занимается волонтерской деятельностью с марта, когда началась пандемия. Считаем, что наше призвание – помогать пожилым людям, которые в условиях данной обстановки не могут выйти на улицу, испытывают чувство одиночества, - говорит волонтер Даниил Тарасов. – Сейчас наша задача разгрузить врачей и помочь доставить назначенные лекарства непосредственно пенсионерам старше 65 лет бесконтактным способом.