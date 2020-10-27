Мальчик испортил обои: судимый за убийство волжанин жестоко избил 3-летнего пасынка

Ребенок всего лишь оторвал обои, а отчим его сильно избил. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ночью 24 октября в одну из больниц Волжского привезли избитого 3-летнего мальчика в полуобморочном состоянии: 38-летний сожитель его мамы нанес ребенку серьезные травмы головы. У малыша остались гематомы на лице от сильных ударов. Как оказалось, мужчина был изрядно пьян, а оставшийся на его попечении пасынок разыгрался и порвал обои.

На постели остались следы детской крови от побоев. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мать пришла домой только к одиннадцати ночи и, увидев весь этот кошмар, вызвала полицию и врачей.

- Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, а полицейские установили подозреваемого в причинении вреда здоровью ребенку. Им оказался 38-летний неработающий, ранее судимый за убийство и иные преступления отчим мальчика, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Да детскую шалось 3-летний малыш едва не умер. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Отрицать вину тиран не стал: лишь признался, что агрессию вызвал тот факт, что ребенок порвал обои. По всей вероятности, пока сожитель выпивал, малыш сидел в детской кроватке, не мог уснуть и стал играться с тем, что было. Известно, что мать потерпевшего воспитывает еще одного ребенка, оба от первого брака.

В отношении волжанина возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Дознаватели отдела полиции № 2 по Волжскому устанавливают все обстоятельства случившегося. Сам подозреваемый уже ранее отсидел за убийство, угрозу убийством и умышленное повреждение чужого имущества.