Выпил — за руль не садись: в день автомобилиста волжские пивовары провели акцию, направленную на профилактику нетрезвого вождения

Фото: пресс-служба Филиала компании AB InBev Efes в городе Волжском.

На проспекте им. Ленина, у центральной площади города организаторы акции поздравили автолюбителей с предстоящим праздником и вручили сувениры «Выпил — за руль не садись» и буклеты с информацией о последствиях нетрезвого вождения и мерах повышения безопасности на дорогах. Инспекторы также напомнили водителям о важности подготовки транспорта к зиме, соблюдению установленных в городе и за его пределами правил скоростного режима, маневрирования, исходя из погодных условий и времени суток.

Как отметил исполнительный директор филиала AB InBev Efes в г. Волжский, Игорь Валерьевич Гайдым: «К сожалению, статистика аварий, произошедших по вине или с участием нетрезвых водителей все еще неутешительная, поэтому мы всячески стараемся привлечь внимание к проблеме нетрезвого вождения. К примеру, в сентябре этого года в честь Дня ответственного потребления пива на территории Волгоградской области, мы совместно с Госавтоинспекцией разместили 33 баннера с социальной рекламой «Выпил — за руль не садись», чтобы напомнить водителям о важности соблюдения правил дорожного движения, о безопасном и трезвом вождении. Сегодня мы снова совместно проводим профилактическую акцию для водителей на дорогах нашего города».

Фото: пресс-служба Филиала компании AB InBev Efes в городе Волжском.

На 25 октября 2020 года в городском округе – город Волжский зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей.

Как подчеркнул представитель организатора акции, начальник ОГИБДД УМВД России по городу Волжскому, Денис Владимирович Ишин: «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является самым опасным нарушением Правил дорожного движения. Инспекторы еженедельно проводят профилактические рейды по выявлению нетрезвых водителей на дорогах нашего города, а также регулярно реализуют мероприятия по разъяснению изменений правил дорожного движения, необходимости обязательного использования ремней безопасности, особенностях вождения в плохих погодных условиях, сведениях об административных штрафах. Важно уделить особое внимание соблюдению правил дорожного движения, ведь с наступлением холодов из-за погодных условий вероятность ДТП возрастает».

Филиал компании в Волжском регулярно реализует мероприятия, направленные на формирование культуры ответственного потребления алкоголя и информирование водителей транспортных средств о правилах дорожного движения.