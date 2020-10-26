Поспешил на тот свет: появилось видео массового ДТП на «танцующем» мосту, в котором погиб мотоциклист

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Мост через Волгу вечером 26 октября встал в большую пробку. Ее спровоцировала жуткая массовая авария, виновником которой стал мотоциклист. По предварительным данным, водитель двухколесного коня ехал со стороны Краснослободска не справился с управлением и зацепил заднюю часть попутного автомобиля «Mitsubishi Pajero Sport». Наверняка, скорость была выше положенного. Но в этом еще предстоит разобраться. От столкновения мотоцикл отбросило на встречную полосу в «Renault Logan». От удара иномарка перевернулась на крышу. А мотоцикл еще отлетел на «Datsun» и «ВАЗ-2104» модели. Выжить у мотоциклиста не было шансов, он скончался на месте. «Неотложка» увезла в больницу пассажира «четверки».

На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МВД России. При этом авария на быстрой скорости спровоцировала и другие мелкие столкновения машин. Но сейчас на мосту через Волгу движение восстановлено без затруднений.