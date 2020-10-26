В Волгограде от пневмонии умер знаменитый художник Петр Зверховский

Петра Зверховского знали не только в России, но и по всему миру. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 26 октября, стало известно о смерти 78-летнего российского художника, проживавшего в Волгограде, Петра Ефимовича Зверховского. Он скончался от двусторонней пневмонии. Об этом «КП-Волгоград» сообщил его давний друг и коллега, учредитель благотворительного фонда «Семь ветров» Николай Малыгин.

- Последнюю неделю Петру Ефимовичу стало совсем плохо. Ему диагностировали пневмонию, он принимал антибиотики. Много лет боролся с онкологией, были, конечно, проблемы со здоровьем. А сегодня утром мне сообщили о его кончине, - поделился собеседник.

Стоит отметить, что Петра Зверховского знали не только в России, но и по всему миру. В 2014 году он открыл персональную выставку в Волгограде. А в прошлые годы, начиная с 92-го, проводил выставки своих картин в Германии, Испании, США, Италии.

В 2018 в рамках 71-го кинофестиваля в Каннах показали 50-минутную картину о знаменитом художнике «Escape from Troy» («Побег из Трои»).

- Наш фонд начинался с работ Петра Ефимовича, с его уникального творчества. Мы плотно сотрудничали и дружили более десяти лет. Его работы присутствуют в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, также в заграничных частных собраниях. Это большая потеря для нас, - резюмировал Николай Малыгин.

СПРАВКА «КП»

Петр Ефимович Зверховский родился 8 сентября 1942 года. Он окончил художественно-графический факультет Краснодарского института. Его картины участвовали в более чем 50 выставках, в том числе в Волгограде.