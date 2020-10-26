Ротор недоволен судейством в матче с Локомотивом

Арбитр Сергей Иванов разочаровал "Ротор". Фото: ФК "Локомотив".

В 12-м туре Российской премьер-лиги «Ротор» в Москве со счетом 2:1 обыграл «Локомотив». Есть первая победа волгоградцев в элитном дивизионе спустя 16 лет! Но у сине-голубых осталось неприятное послевкусие от выигрыша над действующим вице-чемпионом страны. «Ротор» недоволен работой судейской бригады во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Спортивный клуб направил официальное письмо в адрес председателя Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского Футбольного Союза Ашота Хачатурянца. «Ротор» хочет разъяснений по 4 моментам, которые, по мнению «Ротора», трактовались не верно.

На 25 минуте полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили получил удар локтем от Дмитрия Живоглядова. У волгоградского грузина был разбит нос, но в этом эпизоде главный арбитр даже не назначил штрафного удара. Хотя за такие фолы футболисты наказываются карточками, даже красными. На 68 минуте снова в пострадавших Давиташвили. На этот раз защитник «Локомотива» Мурило остановил корпусом прорыв Зуриков недалеко от ворот «железнодорожников». Свисток арбитра промолчал. А в волгоградском клубе считают, что в этом моменте могла включиться система видеопомощи арбитром на предмет возможного удаления Мурило.

На 81 минуте VAR все-таки был задействован. Но против «Ротора». Судьи усмотрели игру рукой Соломоном Кверквелией в собственной штрафной. Сергей Иванов назначил пенальти, который, правда, не смог реализовать Антон Миранчук.

- При вынесении указанного решения судьей не было учтено, что изначально мяч попал в плечо и затем отскочил в руку. У футболиста не было никакой возможности избежать контакта руки с мячом. По нашему мнению, такой эпизод не может трактоваться как умышленная игра рукой в штрафной площади, - сообщается на сайте СК «Ротор».

И еще «Ротор» недоволен желтой карточкой, которая была показана Данилу Степанову на восьмой добавленной минуте к основному времени матча за «затяжку времени».

Остается теперь ждать, какой последует ответ из Экспертно-судейской комиссии. Ей довольно часто приходится давать оценку работе судей в разных матчах РПЛ из-за недовольства клубов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ротор» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Как это было: 2 пенальти, 2 отмененных гола, удаление у хозяев. Первая победа волгоградцев в сезоне была огненной.

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после матча не говорил о судействе, он благодарил своих футболистов и болельщиков.

А наставник «Локомотива» Марко Николич остался недоволен тем, как действовали его подопечные. Не было 100-процентной концентрации.