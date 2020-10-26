Часть школ и вузов Волгоградской области вернут на дистанционку

Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание, где поднял вопрос о дистанционном обучении. Фото: Пресс-служба областной администрации.

До 30 октября 2020 года часть школ и вузов Волгоградской области в зависимости от развития эпидемиологической ситуации переведут на дистанционное обучение. Этот вопрос 26 октября обсудили на оперативном совещании.

Только на прошлой неделе по решению Роспотребнадзора на карантин частично или полностью закрыли еще 4 школы, 7 детских садов, 15 колледжей, 9 вузов и 5 филиалов вузов. Очевидно, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции и ОРВИ на территории Волгоградской области усложняется, поэтому губернатор Андрей Бочаров поставил задачи минимизировать риски для детей и молодежи.

- Совместно с руководителями вузов и филиалов вузов, расположенных на территории Волгоградской области, необходимо проработать возможность увеличения количества лекционных занятий дистанционно, - прокомментировал Андрей Бочаров.

И пока волгоградские ученики отдыхают на каникулах, руководство школ тоже примет решения о переводе детей, особенно начальных классов, на дистанционку. А также о продлении каникул, если этого требует обстановка.

- В максимально возможном объеме перевести теоретическую подготовку обучающихся в формат обучения с применением дистанционных технологий, - отметил глава региона.

Речь идет не о массовой практике, а лишь о тех образовательных учреждениях, где действительно это требуется.

Отметим, что сейчас вовсю развернута кампания по вакцинации от гриппа, в том числе для несовершеннолетних. Помимо этого власти делают все возможное, чтобы сдержать распространение COVID-19: введены обязательный масочный и перчаточный режимы, а также 30% сотрудников переведены на удаленку. Людям старше 65 рекомендуют самоизоляцию. В медучреждениях увеличивают коечный фонд, снабжают больницы нужными лекарствами.