Котельниково должен стать городом воинской славы!

Фото: ЕвроХим.

Депутаты Котельниковского муниципального района поддержали инициативу жителей о присвоении городу статуса «Город воинской славы».

Напомним, сейчас котельниковцы при содействии предприятия-инвестора «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализуют социальный проект развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев» - жители города хотят, чтобы о великих свершениях их предков узнал весь мир, и строят свое будущее в соответствии с вековыми традициями трудовых и ратных подвигов жителей этого края.

Здесь родились самые известные представители казачества Степан Разин и Емельян Пугачев, столетиями позже под Котельниково советские войска остановили танковую армию фашистов, приблизили победу в Сталинградском сражении и положили начало разгрому и изгнанию врага с территории страны.

Фото: ЕвроХим.

В степях Котельниковского района успешно воплощается в жизнь казавшееся когда-то невероятным начинание – строительство «ЕвроХим-ВолгаКалием» современного горнодобывающего предприятия, ставшее уникальным случаем в новейшей истории России.

Трудно представить, чтобы столько значимых в мировом масштабе событий произошли в одном крохотном, учитывая небольшой размер города, месте. Чтобы собрать воедино и подытожить исторические факты, информацию о культуре, обычаях и традициях народов, населяющих Котельниковский район, жители разработали проект «Котельниково – Земля Героев», официальный старт которого был дан в 2019 году.

Изучая прошлое своего края, жители обратили внимание на огромное значение Котельниковской операции в ходе Великой Отечественной войны. Инициативная группа котельниковцев считает необходимым отдать должные почести героям, своими жизнями остановившим немецкие танки в морозной и заснеженной степи зимой 1942 года. И активисты начали работу по присвоению Котельниково почетного звания «Город воинской славы» за массовый героизм, отвагу и мужество, проявленные воинами и тружениками тыла в освободительной борьбе против фашизма.

Начинание жителей поддержали власти. Обращение инициативной группы получило одобрение депутатов, которые обратились за содействием к своим коллегам в Волгоградскую областную Думу. Котельниковцы не сомневаются, что их начинание получит поддержку не только на региональном, но и федеральном уровне, и патриотизм, проявленный Котельниковской Землей Героев, будет отмечен почетным званием «Город воинской славы».