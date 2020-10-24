Это Локомотив сделал такой матч: главный тренер москвичей считает, что его команда сама виновата в проигрыше Ротору

Фото: ФК "Локомотив"

«Локомотив» неожиданно уступил на своем поле «Ротору» в 12-м туре Российской премьер-лиги со счетом 1:2. Понятно, что «железнодорожники» потратили немало сил среди недели во встрече Лиги чемпионов с «Зальцбургом». А 27 октября москвичам уже играть с «Баварией». И тут между такими матчами вписалась игра с «Ротором». Недооценили волгоградцев красно-зеленые? Главный тренер «Локомотива» считает, что настрой его команды был не на должном уровне. Хотя эмоции били через край. Но на ломанном русском языке сербский специалист объяснил, что в таком результате виновата его команда.

- Поздравляю «Ротор», - в первую очередь после матча Марко Николич в эфире «Матч Премьер» отдал должное сопернику. - Эта команда взяла важные для нее три очка. Не хочу сказать, что мы заслужили поражение. Но это была наша работа. Это мы сделали такой матч. «Локомотив» не реализовал много моментов, пенальти, пропустили два гола. По нашим воротам было нанесено только два удара. Но самое важное, что мы сказали перед игрой. Мы попробовали все, чтобы команда была с эмоциями и со стопроцентной концентрацией. Но такие матчи бывают, когда нет стопроцентных эмоций, желания и концентрации. Потеряли дисциплину на поле. Не забиваешь много моментов, а потом неудачно пропускаешь гол. Это плохой матч для нас. Но ничего. Продолжаем работать и двигаться дальше.

Впереди у «Локомотива» игра Лиги чемпионов с действующим обладателем трофея «Баварией». А москвичи взяли и проиграли последней команде РПЛ. Не надломиться ли красно-зеленый коллектив? На пресс-конференции Марко Николич заявил

- Мы много говорили перед игрой, что матч с «Ротором» самый важный. Может быть, кто-то уже подумал о «Баварии». Возможно, это одна из причин поражения.Но самое главное, что наша команда играет дисциплинировано. За последние шесть матчей мы пропустили только один мяч. А сегодня соперник забил два гола. Как я сказал, это потеря концентрации, желания и отношение к игре чемпионата было не таким, какое должно. Футбол наказывает за это.