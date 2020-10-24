В Волгограде пьяный водитель на «шестерке» врезался в такси: погиб 3-летний ребенок

Скрин видео с места ДТП Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария произошла около половины седьмого субботнего вечера в Кировском районе Волгограда. На улице Пожарского столкнулись «шестерка» и такси Сити-мобил. ВАЗ, в котором ехали цыгане, вылетел на встречку. Его водитель оказался пьян. В ДТП погиб ехавший в «шестерке» трехлетний ребенок, еще пятеро получили травмы. Двоих увезли в больницу. Трое от госпитализации отказались, в том числе женщина с 7-летним ребенком. Их на месте аварии осмотрели медики.

По предварительным данным, водитель за рулем ВАЗ-2106 по какой-то причине выехал на полосу встречного движения, где и протаранил такси. Скорость отечественной легковушки была приличной – обе машины превратились в покореженную груду металла.

Обе машины сильно покорежены. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в «шестерке» пострадали два человека – водитель и пассажир. Малыш от полученных травм скончался на месте. В такси легкие ранения получили водитель и пассажиры - женщина с 7-летним ребенком.

На месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Им предстоит установить все обстоятельства ДТП.