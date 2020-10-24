"Локомотив" ждет в гости "Ротор". Фото: ФК "Локомотив"

Претендент на медали в текущем сезоне на своем поле примет главного аутсайдера турнира: «Локомотив» сыграет с «Ротором» в 12-м туре Российской премьер-лиги. Среди недели команды проводили матчи в разных турнирах. «Железнодорожники» добыли одно очко в Лиге чемпионов, а волгоградцы капитулировали в Кубке России. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Ротор 24 октября 2020.

Статистика личных встреч Локомотива и Ротора в чемпионатах России имеет длинную историю. Между собой команды провели 25 матчей, большинство из которых пришлись на 90-е. Тогда и «железнодорожники», и тем более сине-голубые были в фаворитах чемпионата. В очных дуэлях на счету «Локомотива» 12 побед, «Ротор» выиграл в 10 матчах. И только 3 встречи завершились вничью. Статистика забитых мячей 43-24 в пользу москвичей.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Ротор 24 октября 2020 говорят о том, что москвичи явный фаворит игры. Но напряженный график матчей вряд ли позволит красно-зеленым покуражиться над волгоградцами. Надо экономить силы на будущие поединки на разных фронтах. Однако хозяева все равно должны брать 3 очка. Так что прогноз на встречу - победа «Локомотива» с разницей в один гол.

Стартовые составы на игру Локомотив - Ротор будут объявлены примерно за час до начала игры. Матч Локомотив – Ротор начнется в 19:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Ротор можно посмотреть 24 октября 2020, начиная с 18:55 по московскому времени (19.55 по волгоградскому) на телеканале Матч Премьер. В 19:00 по Москве (в 20.00 по волгоградскому времени) начнется прямая телетрансляция матча Локомотив - Ротор.