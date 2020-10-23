Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 октября: лаборатории на пределе возможностей, новых заболевших все больше

23 октября коронавирус подтвердился у 192 жителей Волгоградской области, 2 человека умерли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23 октября в Волгоградской области коронавирус подтвердился у 192 человек – второй подряд абсолютный рекорд за время пандемии. Как видно, улучшения по заболеваемости в регионе нет. Всего с марта месяца в области COVID-19 подхватили по официальным данным 18 746 волгоградцев, рассказали «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. В целом по стране ситуация также тяжелая. В пятницу в России заболевание был выявлен у 17 340 жителей в 85 регионах. Заболели уже 1 480 646 россиян. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 23 октября 2020 года.

Пятый день кряду в Волгоградской области фиксируются смертельные случаи от коронавируса. 23 октября стало известно о двух жертвах пандемии - женщины проживали в Камышине. Всего в регионе 188 летальных исходов от ковида.

Не фоне всех ужасов коронавируса не может не радовать число выздоравливающих. За сутки в области официально завершили борьбу с опасной болезнью 250 волгоградцев. По информации ИЦК, в Волгоградской области вылечились за все время 16 349 человек.

В ковидных стационарах лечение сейчас проходят 6 116 волгоградцев, в том числе 87 детей, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

С каждым днем подтвержденных случаев ковида все больше. Зафиксирован рост заболеваемости среди пенсионеров. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Ольга Зубарева. Зато школьники стали заболевать реже. Люди старшего возраста находятся в группе риска по коронавирусу. Они очень тяжело переносят болезнь. Глава облздрава Анатолий Себелев заявил, что заболевшим людям старше 65 лет будут на дом приносить бесплатные лекарства от коронавируса, а также делать экспресс-тесты.

В авральном режиме работают лаборатории, которые делают тесты на COVID-19. Ни бесплатно, ни в частных клиниках без проблем волгоградцам пройти тестирование невозможно. Однако по словам Ольги Зубаревой, лаборатории работают на пределе возможностей, поэтому не обходится без перебоев.

Здравоохранение региона ведет ожесточенную борьбу с пандемией. Медиков не хватает, люди образуют очереди в поликлиниках. На выручку начали приходить преподаватели медуниверситета. Они вместе со студентами-медиками пошли работать в учреждения, в том числе, ковидные госпитали.