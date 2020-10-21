Патруль здоровья

Фото: Волга-Раст.

Главными героями этого праздника являются профессиональные водители, ну и, конечно, все те, кто ежедневно проводит своё время за рулем автомобиля.

В этот день по улицам г. Волгограда проедет Патруль Заботы. Несмотря на изменяющийся мир вокруг, для марки ŠKODA на первом месте неизменно остается забота о безопасности и комфорте каждой семьи.

Сотрудники официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» при участии госавтоинспекторов ГИБДД поздравят автолюбителей с праздником, пожелают здоровья, а также напомнят о мерах защиты от вирусной инфекции. Участников акции ждут актуальные в настоящее время наборы защиты - маски, одноразовые перчатки, антисептики.

Если Вы хотите получить море позитива, сделать селфи с инспектором и получить от него памятные подарки от ŠKODA, ждем Вас по адресу: г. Волгоград, ост. Современник с 12.00 до 14.00.

Будьте здоровы, ДЦ «Волга-Раст-Октава».

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