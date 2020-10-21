Глава Минпромторга РФ высоко оценил индустриальный потенциал региона

Руководители предприятий презентовали свою продукцию. Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

В Волгоградской области с рабочим визитом побывал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым они провели рабочую встречу, посмотрели, как создается в регионе технологическая долина, и оценили продукцию металлургических и других промышленных предприятий региона. Перед этим министр возложил цветы к Вечному огню и почтил память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане.

«МНОГОЕ СДЕЛАНО»

Главной темой рабочего совещания стало развитие индустриального потенциала Волгоградской области. Денис Мантуров и Андрей Бочаров обсудили промышленные инвестиционные проекты, которые обеспечат пополнение регионального бюджета и дальнейшее импортозамещение.Губернатор отметил, что при поддержке минпромторга в регионе за шесть лет реализовано 65 крупных проектов. При этом объем инвестиций составил порядка 200 миллиардов рублей, создано 6,2 тысячи рабочих мест.

- Проекты работают и дают хорошую отдачу. В течение этого года мы планируем запустить семь новых производств и 12 модернизированных площадок: это еще порядка двух тысяч рабочих мест, - подчеркнул Андрей Бочаров. - Без поддержки министерства реализовать такие проекты сегодня невозможно.

- Начиная от аэропорта и заканчивая заводами - очень многое сделано, - отметил произошедшие в Волгограде перемены Денис Мантуров.

В последние два года объем промышленногопроизводствав Волгоградской области превышал триллион рублей. И сейчас главная задача удержать этот показатель в период коронакризиса. Волгоградская область активно участвует в нацпроектах и федеральных программах, привлекая дополнительные ресурсы. В регионе действует более 50 мер поддержки бизнеса. Общий объем господдержки отрасли за шесть лет вырос до 22,5 миллиарда рублей. В том числе порядка миллиарда рублей через региональный Фонд развития промышленности - один из лучших в России, по оценке министра.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗАВОДОВ

Рабочее совещание продолжилось на площадке Волгоградского алюминиевого завода, где создается технологическая долина. Денис Мантуров и Андрей Бочаров осмотрели порошковое производство, цеха мокрого размола и обжига анодов, новые площадки. Еще недавно предприятие находилось в затяжном кризисе, а сегодня осваивает новые виды востребованной продукции. Также министру представили научно-технические разработки и передовые технологии 16 предприятий региона.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

Денис Мантуров высоко оценил достижения волгоградских промышленников, в том числе металлургического предприятия «Красный Октябрь» и его промышленной площадки – Волгоградского завода буровой техники. Делегация завода представила образцы востребованной продукции: плоский и сортовой металлопрокат специальных марок стали, буровые установки и запасные части к ним, различные металлоконструкции.

Руководители «Красного Октября» и ВЗБТ рассказали о преимуществах и особенностях работы, а также обсудили с министром промышленности и торговли РФ и главой региона дальнейшее развитие отрасли.

- Используются все инструменты для того, чтобы создавались новые предприятия, модернизировались существующие, а некоторые возрождались. Таких примеров очень много: это и есть командная работа, - подчеркнул Денис Мантуров. - Мы все помним состояние «Красного Октября», как его лихорадило долгие годы. Я вижу и понимаю, насколько эффективно новая команда справляется с задачами по реанимированию и развитию предприятия.

Напомним, после очередного банкротства два года назад завод сменил собственника. Предприятие удалось сохранить, и сегодня оно уверенно развивается. В первом полугодии 2020 года металлурги на 23% увеличили объем производства коррозионностойкого проката, доля предприятия на рынке нержавеющей стали выросла до 33,2 процента.

В этом году после шестилетнего простоя получил второе рождение и стал одной из производственных площадок «Красного Октября» завод буровой техники. ВЗБТ не только сохранил производство буровых установок и противовыбросового оборудования, но и активно осваивает рынки металлоконструкций и другой востребованной продукции.

- Поддержка Минпромторга РФ, федерального и регионального фонда развития промышленности позволяют решать самые амбициозные задачи, - подчеркнул Андрей Бочаров.

А таких задач у промышленного комплекса Волгоградской области немало. Сейчас регион входит в ТОП-5 по стране по выпуску канатов, керамической плитки, легированной стали, радиаторов. Но это не предел. Благодаря поддержке федерального центра и региональных властей промышленные предприятия переживают новый виток развития.

Инна ФОМИЧЕВА.