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В Волгограде скончался пациент, выпавший из окна коронавирусного госпиталя накануне

СУ СКР по Волгоградской области выясняют обстоятельства трагедии
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Мужчину спасти не удалось.

Мужчину спасти не удалось.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня утром в реанимационном отделении одной из больниц Волгограда скончался 60-летний волгоградец, которому ранее диагностировали COVID-19. Однако убил пациента не коронавирус, а травмы, полученные им впоследствии инцидента 28 октября.

Известно, что накануне погибший находился в больнице №1 в Кировском районе, перепрофилированной в госпиталь для больных новой коронавирусной инфекцией. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, болезнь протекала в форме средней тяжести, никаких сопутствующих хронических заболеваний не было. То есть он имел все шансы вылечиться.

Однако пациента все время тревожили события, происходившие в личной жизни. Он об этом делился с соседями по палате. А утром покинул инфекционное отделение и выпал из окна 3 этажа. Какие именно обстоятельства толкнули пациента на отчаянный шаг – неизвестно. Но, скорее всего, "дела сердечные".

Дежуривший хирург бросился оказывать помощь. Волгоградец получил множественные травмы, в том числе ЧМТ, переломы. После случившегося пациента пришлось госпитализировать в другую больницу в реанимационное отделение, где его пытались спасти. Но в итоге мужчина скончался.

ЧППроисшествия: ЧП

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