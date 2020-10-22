Локомотив - Ротор 24 октября 2020: прогноз на матч 12 тура чемпионата РПЛ

В "Роторе" есть игроки, которые имеют связь с "Локомотивом". Среди них - воспитанник "железнодорожников" Камиль Муллин. Фото: СК "Ротор".

В 12-м туре Российской премьер-лиги в гости к «Локомотиву» приедет «Ротор». Встреча пройдет на московской «РЖД Арене» 24 октября в 19.00 по московскому времени. У команд перед очной дуэлью разные настроения. «Железнодорожники» в чемпионате всего на 3 очка отстают от дуэта лидера и неплохо стартовали в Лиге чемпионов. Сине-голубые же трещат по швам – за несколько дней «Ротор» потерпел два «сухих» поражения в разных турнирах.

«Локомотив» после 11-ти туров занимает в РПЛ четвертое место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Спартака» всего лишь на 3 очка. В предыдущем туре москвичи играли также дома с другим аутсайдером чемпионата «Уфой» и добились минимального успеха, 1:0. А в среду, 21 октября, команда Марко Николича стартовала в групповом этапе Лиги чемпионов с выездной ничьей с австрийским «Зальцбургом». Матч завершился со счетом 2:2. Расположение духа у красно-зеленых точно хорошее. Но сейчас очень напряженный график игр. После «Ротора» 27 октября «Локомотиву» играть с «Баварией». Приходится где-то экономить силы.

«Ротор» очень хитро решил поберечь свои силенки. В прошлом туре РПЛ волгоградцы дома оконфузились с «Тамбовом», проиграв 0:2. Затем у подопечных Александра Хацкевича была выездная встреча с «Крыльями Советов» в Кубке страны. В Самару команда полетела без наставника и игроков основного состава. Итог - 0:3 и бесславный вылет из Кубка России. Команда решила пожертвовать этим турниром и хорошенько подготовиться к матчу с «Локомотивом».

За 11 туров «Локомотив» набрал 21 очко, одержав 6 побед, 3 раза сыграв вничью и потерпев 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей 12-7. «Ротор» на последней строчке в турнирной таблице с тремя набранными очками: у сине-голубых 3 ничейных результата и 8 поражений.

В чемпионатах России команды провели между собой немало встреч – 25. Многие получали драматичные развязки. Крупные счета, результативные ничьи, разгромы. За «Локомотивом» остались 12 побед. Но у «Ротора» их немногим меньше – 10. Еще 3 игры завершались паритетом. А вот разница забитых мячей уверенно за москвичами – 43:24. Сказываются выигрыши с результатами 3:0, 4:1, 4:0, 5:1. Предыдущий матч команды провели в рамках Кубка России в 2013 году. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, а по пенальти победил «Ротор» 4:3.

Фаворитом матча между «Локомотивом» и «Ротором» букмекеры, конечно же, определили хозяев. На победу красно-зеленых коэффициент 1,55. На победу волгоградцев котировки в несколько раз больше: коэффициент 7. Ничью букмекеры оценивают в 3,95.

Прогноз на матч «Локомотив» - «Ротор» 24 октября 2020: победа «Локомотива» со счетом 1:0. Москвичи явно не будут рвать жилы, сохраняя силы для лигочемпионских баталий. Но у «Ротора» зацепиться за очки шансов практически нет.