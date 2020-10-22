Роспотребнадзор назвал причины сбоев в тестировании на коронавирус в Волгограде

В день в регионе делают более 5 тысяч тестов на ковид. Фото: Виталий ТИМКИВ

Уже которую неделю волгоградцы жалуются, что получить направление на бесплатный тест на коронавирус практически невозможно. Но и за деньги его сделать сложно - в частных клиниках очередь на неделю вперед, да и людей с симптомами там не принимают. Но в Роспотребнадзоре говорят: ничего подобного, мы и так делаем больше тестов, чем положено, и на 5% увеличили объемы исследований по сравнению с концом сентября. На брифинге главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева рассказала о причинах возможных сбоев в тестировании и кому сделают ПЦР тест на коронавирус в первую очередь.

- Лаборатории работают на пределе мощности. Работа организована в две - три смены. Оборудование тоже имеет свой ресурс. Есть правила исследований. пробоподготовка занимает длительное время. Поэтому бывают перебои, бывают случаи необоснованного направления медработниками на тестирование и другие. Все это вызывает возможный сбой. В лаборатории тоже люди, есть человеческий фактор, они тоже могут болеть, - пояснила Ольга Зубарева.

По данным ведомства, за последнюю неделю средний показатель тестирования составил 225 на 100 тысяч населения. Роспотребнадзор без проблем выдает разрешения на проведение тестирования на коронавирус частным лабораториям. А вот приобрести востребованное сейчас новое оборудование не так просто, даже если деньги есть.

Приоритет ПЦР тестирования на коронавирус в Волгограде и области

В первой группе: прибывающие из-за границы с признаками ОРВИ; контактные с симптомами; пациенты с внебольничной пневмонией; медики из «красной» зоны; скорая помощь; пациенты ковидариев; пациенты больниц и интернатов с симптомами.

Во второй группе: жители в возрасте 65+ с признаками ОРВИ; медики, входящие в группу риска.

В третьей группе: коллективы детей (группа, класс) при заболевании более трех человек.

- Все эти контингенты нами отрабатываются. Но, к сожалению, назначение на тестирование делает врач, поэтому схема такая, что нужно обратиться к врачу, - отмечает Зубарева.