Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 октября: абсолютный рекорд - 191 заболевший и 3 смерти

Заболеваемость неуклонно растет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградская область прочно закрепилась на 15-м месте в России по ежедневному приросту и общему числу заболевших коронавирусом. На сегодня регион поставил абсолютный антирекорд – сразу 191 жителю Волгограда и области пришел положительный результат теста на ковид. Весной было максимум 189 заразившихся за сутки, когда разгорелась вспышка в интернате. Уже третью неделю заболеваемость неуклонно растет – зараза не где-то там, она здесь, всюду. Общее число заболевших достигло 18 тысяч 554 человек. Зафиксированы и три новые смерти пациентов ковидных госпиталей. Всего инфекция унесла жизни 186 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 22 октября 2020 года.

Статистика. Яндекс

По данным ИЦК, выздоровели и закрыли больничный на сегодня 298 пациентов ковидариев. В целом же за полгода одолели новую коронавирусную инфекцию уже больше 16 тысяч жителей области.

Но на больничных койках уже более шесть тысяч волгоградцев, в реанимации 292 человека, 82 из них в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ. Еще около пятисот лечатся дома. Растет и заболеваемость ОРВИ. Благодаря открытию новых кодариев в регионе еще более 17% свободных коек - это по области в целом.

Ситуация с коронавирусом накаляется, пик заболеваемости в Волгоградской области ожидают с 26 октября по 30 ноября 2020 года. Поэтому с 23 октября в регионе вводят новые карантинные ограничения. А с 26 октября заболевших ковидом волгоградцев старше 65 лет должны будут обеспечивать лекарствами бесплатно не только в больницах, но и при амбулаторном лечении.

Многих тяжелых больных может спасти кровь уже переболевших коронавирусом. Среди них лор больницы Фишера Сергей Крюков. Врач в реанимации, у него коронавирус и 80% поражения легких. Ждут доноров и множество других пациентов.