Спасите доктора: врачу больницы Фишера с 80% поражения легких ищут ковидную плазму

Сергей Крюков более 30 лет в медицине. Фото: АВО, больница имени Фишера

Коронавирус снова косит ряды волгоградских медиков. Сейчас коллеги спасают завотделением оториноларингологии волжской больницы имени Фишера Сергея Крюкова. Он более 30 лет помогал своим пациентам, теперь помощь требуется ему самому. Врач в реанимации, у него диагностировали ковид и 80% поражения легких. Помочь медику может антиковидная плазма – кровь уже переболевших коронавирусом волгоградцев и волжан.

- Требуется плазма крови III положительной группы от донора переболевшего COVID-19 от 14 до 40 дней назад, - сообщают коллеги Сергея Крюкова.

Всех, кто уже одолел коронавирус и может помочь доктору выжить, просят сдать кровь для Сергея Александровича Крюкова на станции переливания крови на Голубинской, 9а, в Волгограде.

Просьб о помощи с каждым днем все больше. Доноров антиковидной плазмы не хватает, хотя переболели коронавирусом в регионе уже более 15 тысяч человек. По данным медиков, из-за ограничений по возрасту и здоровью сдать кровь и спасти чью-то жизнь могут не более 8% из них. Поэтому какая у вас группа крови – не важно. Наверняка ее ждет кто-то из пациентов реанимации ковидных госпиталей региона.

Так, требуются доноры антиковидной плазмы для Шамаевой Няфиси Абзяльевны (реанимация больницы №22) - II положительной группы, Зазуленко Александра Евгеньевича (реанимация больницы №4) - III отрицательной группы, Чеченова Сергея Робертовича (госпиталь ветеранов) - III положительной группы, и многим другим.

ДОНОРСКАЯ СУББОТА

Обычно центр переливания крови принимает доноров с 8 до 12 утра в будни. Но ближайшая суббота, 24 октября 2020 года, в ГБУЗ «ВОЦК» будет рабочей. Сдать кровь смогут те, у кого не получается отпроситься с работы среди недели. При себе донору нужно иметь паспорт, СНИЛС и маску.

Как стать донором

В регистратуре Центра крови на донора заводят карточку и выдают анкету, которую нужно заполнить тут же. После проводят первичное исследование крови, чтобы определить уровень гемоглобина и группу крови. Затем – осмотр врача, чтобы исключить возможные противопоказания по здоровью. И только потом донор пьет чай и направляется на забор крови. Процесс занимает несколько минут. Дальше кровь уже без вашего участия разделяют на компоненты, обеззараживают и передают в больницы.

Важно: сдать придется около полулитра крови (450 мл + до 40 мл для анализа). Стать донором можно не чаще, чем раз в два месяца.

Кто может стать донором

Обязательные условия: гражданство РФ, регистрация в Волгоградской области не менее 6 месяцев, возраст от 18 до 55 лет, вес более 50 килограммов, отсутствие противопоказаний.

Особенности донорства антиковидной плазмы

Стать донором антиковидной плазмы может человек, который уже переболел коронавирусом. После выздоровления и выписки должно пройти не менее двух недель. Но учтите, со временем уровень антител в крови падает.

Подготовка

В день сдачи можно позволить себе легкий завтрак, без жирного, жареного и печеного. Накануне желательно пить много жидкости (вода, травяной чай). Минимум за 2 - 3 дня до этого не принимать лекарств и алкоголя.

Если остались вопросы, в центре крови проконсультируют по телефону: (8442) 37-69-65 (в будние дни с 13 до 15 часов).