Киностатистика: волгоградцы стали чаще смотреть кино дома

Фото: компания Мегафон.

При этом жители Волгоградской области – в десятке самых активных в стране пользователей онлайн-кинотеатров. МегаФон проанализировал кинопредпочтения волгоградцев в период самоизоляции и закрытых кинотеатров.

В топ-10 по числу скачиваний в нашем регионе вошли картины: «Достать ножи», «Джентльмены», «Джокер», «Плохие парни навсегда», «Ford против Ferrari», «Соник в кино», «Заражение», «Однажды в… Голливуде», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и «Союз Спасения». Волгоградцы отдавали предпочтение фантастике, боевикам, драме, мультфильмам и триллерам.

При этом среди сериалов больше трети зрителей выбрали комедийные (37%). На втором месте драмы (31%) и на третьем – триллеры (8%).

Помимо ставших классикой зарубежных – «Игры Престолов» и «Друзей» - абонентам МегаФона полюбились российские сериалы: «Гранд», «Содержанки» «Фитнес», «Чики», «Ивановы-Ивановы», «Война семей», «Корни», «ИП Пирогова».

Фото: компания Мегафон.

Пока жители Волгоградской области ждут открытия кинозалов в регионе — смотреть хорошее кино в отличном качестве можно онлайн.

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