Игорь Артамонов: Мы активно решаем проблему переселения из ветхого и аварийного жилья

Фото: пресс-служба администрации Липецкой области.

Жилые помещения общей площадью около девяти тысяч квадратных метров приобретены в семи новостройках. Всего сюда переедут 412 липчан. Права собственности на квартиры уже зарегистрированы. В ближайшее время ключи получат оставшиеся жители.

«Мы активно решаем проблему переселения из ветхого и аварийного жилья. Планируем и дальше строить дома для переселенцев по муниципальному заказу», – сказал глава региона Игорь Артамонов.

На этом расселение граждан из аварийного жилфонда не закончится: для реализации программы переселения администрация Липецка заключила муниципальный контракт на строительство 17-этажного дома в 32-33 микрорайонах. Общая площадь нового жилья составит более шести тысяч квадратных метров.

Всего в Липецкой области до 2025 года в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» планируют расселить 251 аварийный дом. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено свыше 4,5 миллиардов рублей. Всего в ближайшие пять лет новоселье справят более 6,9 тысяч жителей региона.

По программе уже улучшили условия проживания 603 человека, до конца года получат ключи от новых квартир еще 190 человек в Данкове, Грязях, Ельце, Лебедяни.