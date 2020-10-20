В Волгограде БМП с военными протаранила забор аэропорта

Военные говорят, водитель-механик не справился с управлением. Фото: Анна МАРТЫНОВА

Вечером 20 октября главной темой для обсуждения в волгоградских пабликах стал инцидент, который произошел в аэропорту «Гумрак». Очевидцы рассказали, что на территорию воздушной гавани сегодня «прорвалась» военная техника. Не заехала, а именно ворвалась: БМП на полной скорости влетела в ограждение аэропорта.

«Говорят, что молодые срочники были в бронемашине. Летели сначала по дороге, а потом свернули в частный сектор и за малым сарай на краю поселка не снесли. После чего на полном ходу врезались в забор аэропорта, повредив ограждение. Вроде бы их уже задержали», - описывают увиденное и услышанное волгоградцы в соцсетях.

В пресс-службе Южного федерального округа "КП-Волгоград" информацию о чрезвычайном происшествии подтвердили.

- Военная колонна двигалась по автодороге вдоль аэропорта Гумрак, в какой-то момент механик-водитель одной из бронемашины не справился с управлением и допустил наезд на внешнее ограждение воздушной гавани, - уточняют в военном ведомстве.

К счастью, никто не пострадал. Ну, кроме забора.

"Зато будет что вспомнить срочникам", "Может они на самолет торопились", - иронизируют комментаторы в соцсетях. Но военным не до смеха. По данному факту в военном ведомстве проводится проверка.