Минюст России не поддержал перевод стрелок в Волгоградской области

Окончательное решение по волгоградскому времени будут принимать в Госдуме в ноябре. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сторонники волгоградского времени ликуют: министерство юстиции РФ не поддержал возврат Волгоградской области к московскому времени. Официальная формулировка звучит так: «Минюст согласовал проект отрицательного отзыва Правительства России на законопроект, согласно которому законопроект Правительством Российской федерации не поддерживается».

«Это значит, что наши усилия не прошли даром. В Минпромторге услышали наши аргумент», - говорят активисты, которые ратуют за сохранение в регионе времени в формате мск+1. (Отметим, что Минпромторг инициировал переход России на "зимнее время" и отказ от перевода стрелок весной и осенью, мотивировав тем, что для человека неважно, когда он пробуждается после сна, а важно, как можно раньше закончить рабочий день).

Впрочем, радоваться волгоградцам пока рано. Решение минюста в этом вопросе не ключевое. Сегодня, 20 октября комитет Государственной Думы по охране здоровья завершил прием предложений и замечаний, касающихся предложенного Волгоградской облдумой законопроекта, но окончательный вердикт еще впереди.

И, как следует из информации, представленной на портале системы обеспечения законодательной деятельности, законопроект о «волгоградском времени» все-таки включен в примерную программу решением Совета Государственной Думы. Заседание состоится 13 ноября. Дату немного сдвинули, вероятно, из-за ограничений по коронавирусу.

«Это еще не победа. Поэтому продолжаем писать в Госдуму, Правительство и другие органы власти с просьбой отклонить этот скандальный законопроект!» - призывают сторонники местного времени.

Напомним, они собрали уже тысячи подписей против обратного перевода стрелок. Они дважды направляли ящики с подписными листами с Госдуму. Кроме того, они подают иски в суды и пишут обращения во все инстанции и даже лидерам политических партий.

Но законопроект волгоградских депутатов еще идет по инстанциям и финал еще не предопределен.

СПРАВКА "КП"

Напомним, Волгоградская область живет по местному времени (мск +1) уже два года. В 2018-м на референдуме жители поставили, казалось, точку в этом вопросе – 58% проголосовали за перевод стрелок на час вперед. Но оказалось, что это была не точка, а запятая. В июле этого года волгоградские власти вновь инициировали опрос на эту тему. И уже 66% высказались за возврат к московскому времени. На основании этого опроса наши депутаты составили новый законопроект «Об исчислении времени», в котором просят Госдуму вернуть стрелки обратно.