Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 октября: огромный прирост новых заболевших

20 октября в Волгоградской области коронавирусом заболели 188 человек, 3 умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает бить рекорды по новому приросту заболевших. В Волгоградской области огромный прирост ковидных пациентов - 188 человек за сутки, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. С марта такое число было однажды: 189 заболевших 1 июня, когда фиксировались вспышки в больницах и интернатах. Всего в регионе официально коронавирус подтвержден с марта у 18 175 волгоградцев. При этом по сведениям оперштаба, сегодня COVID-19 подтвердился у 179 человек. Непростая ситуация в целом по стране. 20 октября COVID-19 подтвердился у 16 319 россиян в 84 субъектах. Надо ли говорить, что такого числа за время пандемии еще не было? К сожалению, увеличилось и число жертв пандемии. В Волгоградской области 20 октября их насчитывается уже 181. По России от ковида погибли 24 635 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 20 октября 2020 года.

Статистика ИЦК

20 октября стало известно о трех смертях от коронавируса в Волгоградской области. Болезнь продолжает оставаться опасной. Не всем пациентам удается оправиться от нее.

И все же многим волгоградцам при помощи медиков в госпиталях или на лечении на дому получается выздороветь. За сутки в Волгоградской области выписки получили 164 человека, информирует ИЦК.

Статистика ИЦК выздоровевших от ковида жителей Южного федерального округа

Несмотря на рост заболеваемости, в обычном режиме продолжают учиться в обычном формате волгоградские школьники. Хотя накануне стало известно, что карантин введен в 34 школах региона. А ведь дети болеют не так серьезно, как взрослые. При контакте с бабушками и дедушками мальчишки и девчонки могут их заразить. Поэтому врачи советуют не пускать детей к своим возрастным родственникам.

Все больше больниц перепрофилируются в ковидные госпитали. Так в Волжском, а также на юге и севере Волгограда не осталось стационаров, которые бы не перепрофилировали под коронавирусных пациентов. Пандемия внесла изменения в работу моргов. Зампредседателя облздрава Николай Алимов прокомментировал ситуацию с патологоанатомическими исследованиями в регионе.

К несчастью, коронавирус продолжает забирать жизни, в том числе медиков. Накануне стало известно о смерти терапевта Владимира Мызгина.