Волгоградке с 80% поражения легких срочно нужна плазма крови

Родные ищут доноров для Няфиси Шамаевой. Фото из семейного архива

Что ни день, в соцсетях появляется новая просьба о помощи. Волгоградцы ищут доноров антиковидной плазмы крови для своих родных и близких, которые оказались в реанимациях коронавирусных госпиталей. Среди них и 57-летняя Няфися Шамаева, которая почти 40 лет проработала техником на «Каустике». Сейчас женщину с подтвержденным коронавирусом и 80% поражения легких спасают врачи больницы №22. Помочь ей может переливание крови с антителами уже переболевших COVID-19.

- Мама в тяжелом состоянии. Ей еще не делали переливание – плазмы нет. Для спасения требуется кровь пяти человек, переболевших коронавирусом. У мамы вторая положительная группа крови. Но в данный момент мы будем рады донорам с любой группой, возможно, удастся с кем-то поменяться, - рассказала «КП-Волгоград» дочь Венера.

Сдать кровь для Шамаевой Няфиси Абзяльевны (06.06.1963 г.р., реанимация больницы №22) можно в центре переливания на улице Голубинской, 9А. По всем вопросам - 8(906)173-83-148, Венера.

По словам медиков, антиковидная плазма действительно помогает даже в самых тяжелых случаях. Но, увы, это не панацея.

ДОНОРСКАЯ СУББОТА

Обычно центр переливания крови принимает доноров с 8 до 12 утра в будни. Но ближайшая суббота, 24 октября 2020 года, в ГБУЗ «ВОЦК» будет рабочей. Сдать кровь смогут те, у кого не получается отпроситься с работы среди недели. При себе донору нужно иметь паспорт, СНИЛС и маску.

Как стать донором

В регистратуре Центра крови на донора заводят карточку и выдают анкету, которую нужно заполнить тут же. После проводят первичное исследование крови, чтобы определить уровень гемоглобина и группу крови. Затем – осмотр врача, чтобы исключить возможные противопоказания по здоровью. И только потом донор пьет чай и направляется на забор крови. Процесс занимает несколько минут. Дальше кровь уже без вашего участия разделяют на компоненты, обеззараживают и передают в больницы.

Важно: сдать придется около полулитра крови (450 мл + до 40 мл для анализа). Стать донором можно не чаще, чем раз в два месяца.

Кто может стать донором

Обязательные условия: гражданство РФ, регистрация в Волгоградской области не менее 6 месяцев, возраст от 18 до 55 лет, вес более 50 килограммов, отсутствие противопоказаний.

Особенности донорства антиковидной плазмы

Стать донором антиковидной плазмы может человек, который уже переболел коронавирусом. После выздоровления и выписки должно пройти не менее двух недель. Но учтите, со временем уровень антител в крови падает.

Если остались вопросы, в центре крови проконсультируют по телефону: (8442) 37-69-65 (в будние дни с 13 до 15 часов).