18,5 миллиона евро: какой игрок самый дорогой в Роторе

Фото: СК "Ротор"

В футболе очень любят считать деньги, оценивать, какой игрок сколько стоит и обсуждать, на сколько цифра оправдана. 17 октября в России закрылся период дозаявок, клубы уже не могут пополняться новыми лицами. После закрытия трансферного окна портал transfermarkt.ru обновил стоимость команд Российской премьер-лиги. У «Ротора», несмотря на плохие результаты в сезоне, почти у половины состава увеличился трансферный ценник. Самым дорогим футболистом является защитник Соломон Кверквелия. Его transfermarkt.ru оценивает в 5 миллионов евро, при этом ранее Соломон стоил на 1,5 миллиона евро больше. Второй по дороговизне еще один грузинский кудесник мяча – Зурико Давиташвили. Его стоимость 2,5 миллиона евро, прибавка в цене составила 200 тысяч евро. Замыкают квартет самых дорогих сине-голубых со стоимостью в 1 миллион евро Данил Степанов и Андрес Понсе. Напомним, Давиташвили и Степанов в «Роторе» в аренде из «Рубина», Кверквелия – из «Локомотива», Понсе – из «Ахмата». Венесуальца портал после обновления оценил на 100 тысяч евро меньше.

Соломон Кверквелия - самый дорогой в "Роторе". Фото: СК "Ротор".

Что касается тех футболистов, у кого увеличилась трансферная стоимость, то в их числе, помимо Давиташвили, Сергей Макаров, Камиль Муллин, Армен Манучарян, Джовино Фламарион, Патрисио Матрикарди, Александр Саплинов, Олег Кожемякин, Сергей Серченков и Седрик Гогуа. У ивуарийского защитника ценник увеличился на 80% - с 250 тысяч евро до 450 тысяч. Суммы, конечно, огромные. Тысячи, миллионы, евро.

В процентах больше всех ценник увеличился у Седрика Гогуа, который неоднократно признавался лучшим игроком сине-голубых. Фото: СК "Ротор".

Снизилась стоимость у пяти футболистов волгоградского клуба. В этом числе кроме Кверквелии и Понсе Кирилл Колесниченко, Александр Довбня и Йосип Чондрич. У десяти игроков ценник остался прежним – у Степанова, Никиты Муромского, Никиты Репина, Николая Кипиани, Олега Николаева, Олега Алейника, Азата Байрыева, Беки Микелтадзе, Евгения Песегова, Ильи Жигулева.

Забей Зурико "Тамбову", был бы еще дороже. Фото: СК "Ротор".

Общая стоимость игроков «Ротора» составляет 18,45 миллиона евро. По этому показателю волгоградский клуб делит 13-14-е места в РПЛ с «Уфой». Дешевле составы у «Химок» и «Тамбова». А самый дорогой в лиге – «Зенит». 180,3 миллиона евро – это, конечно, какой-то космос.