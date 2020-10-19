Игорь Артамонов провёл встречу с руководителем Аналитического центра Константином Калининым

Фото: пресс-служба администрации Липецкой области.

Глава региона Игорь Артамонов сегодня провёл рабочую встречу с руководителем Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константином Калининым. Беседа состоялась в представительстве администрации Липецкой области в Москве. Обсуждались вопросы взаимодействия и перспективы сотрудничества.

Игорь Артамонов рассказал об экономическом, сельскохозяйственном и туристическом потенциале региона, поделился опытом цифровизации различных сфер. «Липецкая область активно развивающийся регион. Мы открыты для сотрудничества, нам интересны смелые и перспективные проекты», — сказал Игорь Артамонов.

Константин Калинин в свою очередь рассказал о деятельности Аналитического центра, который специализируется на информационно-аналитическом и экспертно-аналитическом сопровождении приоритетных направлений социально-экономического и научно-технического развития Российской Федерации. Подводя итоги беседы, руководитель центра выразил желание продолжить взаимодействие с администрацией Липецкой области и в дальнейшем подписать соглашение о сотрудничестве.