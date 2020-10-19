Старт приема заказов на KAROQ с двигателем 1.6 MPI в ДЦ SKODA «Волга-Раст-Октава»

Фото: Волга-Раст.

Теперь кроссовер доступен для заказа с четырехцилиндровым двигателем 1.6 MPI (110 л.с.) в сочетании с механической 5-ступенчатой коробкой передач. Стоимость новинки начинается от 1 359 000 рублей.

«Этот популярный двигатель появился на модели KAROQ прежде всего благодаря запросам российского рынка. С надежным и проверенным мотором 1.6 MPI наш компактный кроссовер станет еще доступнее для покупателей и их семей», – отмечает Ян Прохазка, глава марки ŠKODA в России.

Четырехцилиндровый двигатель 1.6 MPI мощностью 110 л.с. в сочетании с механической 5-ступенчатой коробкой передач предлагаются в качестве базового силового агрегата для ŠKODA KAROQ. Мотор имеет максимальный крутящий момент 155 Нм в диапазоне 3 800-4 000 об/мин, максимальная скорость составляет 183 км/ч. Городской SUV с таким двигателем способен разогнаться до 100 км/ч за 11,2 с.

Для ŠKODA KAROQ 1.6 MPI предлагается два варианта оснащения на выбор: Active и Ambition. В стандартное оборудование комплектации Active уже входят:

- кондиционер,

- аудиосистема Swing с восемью динамиками,

- электронная система курсовой устойчивости,

- ассистент подъема в гору,

- центральный замок с дистанционным управлением,

- четыре подушки безопасности,

- 2-спицевое кожаное рулевое колесо с возможностью управления радио и телефоном.

Также в качестве опции доступны аудиосистемы Bolero и функция беспроводного подключения SmartLink.

ŠKODA KAROQ отлично приспособлен к эксплуатации в холодное время года, поскольку даже в базовой комплектации есть функция подогрева передних сидений и наружных зеркал. Особую атмосферу в салоне создают декоративные вставки. Стоимость автомобиля в комплектации Active с двигателем 1.6 MPI и механической 5-ступенчатой коробкой передач начинается от 1 359 000 рублей.

Фото: Волга-Раст.

В комплектации Ambition к оборудованию добавляется:

- двухзонный климат-контроль Climatronic,

- кнопка бесключевого запуска двигателя KESSY Go,

- черные рейлинги,

- задние датчики парковки.

Защита двигателя и датчик дождя гарантируют уверенность на дороге независимо от покрытия и погодных условий. Интерьер KAROQ в комплектации Ambition отличается хромированными деталями. В широком списке опций – цифровая приборная панель с различными режимами отображения информации, информационно-развлекательная система Bolero, а также камера заднего вида с омывателем. Стоимость модели в версии Ambition с двигателем 1.6 MPI в сочетании с механической 5-ступенчатой коробкой передач начинается от 1 512 000 рублей.

Для ŠKODA KAROQ также предлагается двигатель 1.4 TSI, который развивает мощность 150 л.с. и сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой для переднеприводной модификации или роботизированной 6-ступенчатой DSG для версии 4х4. Двигатель 1.6 MPI с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач будет доступен в следующем году.

В октябре выгода на покупку нового ŠKODA KAROQ составит 105 685 рублей*. Узнать подробности действующих акций, а также записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55 или на нашем сайте.

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*Выгода достигается при покупке модели ŠKODA KAROQ Ambition с пакетами WR2 и PLA. Срок предложения с 01 октября по 31 октября 2020 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности по тел: +7 (8442) 55 23 55. Реклама.