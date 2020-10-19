«Светлая память вам, дорогой доктор»: в Волгограде от COVID-19 умер терапевт

Фото клиники "СОВА"

«Умер от коронавируса» - эту фразу волгоградцы слышат все чаще. И все больше в смертельном списке ковида медиков, которые оказались на передовой этой вирусной войны. Сегодня в этот список попал еще один волгоградский врач – опытный терапевт Владимир Николаевич Мызгин. 5 октября ему исполнилось 68 лет, а 16 октября его не стало.

«Владимир Мызгин работал терапевтом в семье клиник «СОВА» в Волгограде. В коллективе был очень скромным, интеллигентным профессионалом, всегда готовым на решение самых сложных клинических задач. Вся его жизнь - бесконечная преданность делу и служение людям. Утрата тяжела, безвременна и невосполнима», - пишут коллеги в некрологе.

Владимир Николаевич был опытным врачом. Больше сорока лет стажа. Он был кандидатом медицинских наук. В свое время основал «Центр здоровья и долголетия», а в последние годы работал в клинике «СОВА».

«Очень больно. Ушел хороший человек», «Как же так, я ж его только с днем рождения поздравлял…», «Память о нем останется в наших сердцах вечно, пока они будут биться», - пишут друзья, родственники и те, кто знал и ценит доктора.

«Искренние соболезнования близким и родным Владимира Николаевича. Мы желаем вам сил и мужества, чтобы справиться с потерей», - пишут коллеги из клиники. «КП-Волгоград» скорбит вместе с родными.

Похороны состоятся 22 октября в 10.00 на Димитриевском кладбище в Волгограде.

Надо отметить, что с начала пандемии заболели ковидом уже более полутора тысячи медработников.