Под Волгоградом столкнулись две иномарки и грузовик с цистерной: машина сгорела, пять человек в больнице

В результате столкновения автомобили разбросало по всей проезжей части, цистерна отлетела и все содержимое оказалось на асфальте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Крупное ДТП произошло в 09:40 часов 16 октября во Фроловском районе Волгоградской области: на 846 километре трассы «Каспий» столкнулись «Киа Рио», «Шевроле Ланос» и грузовик с полуприцепом-цистерной. В итоге автомобили разбросало по всей проезжей части, цистерна отлетела и все содержимое оказалось на асфальте. «Шевроле» загорелся.

Спасатели МЧС сделали проливку асфальта. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На место оперативно приехали сотрудники ГИБДД, МЧС и «скорой». Спасатели затушили иномарку, всех пассажиров и водителей удалось вытащить живыми, но пять человек получили травмы. После госпитализации пострадавших, пришлось проливать проезжую часть. Но это не самая большая проблема – машины создают препятствие на дороге.

Полицейские и МЧС убирают машины с проезжей части. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- На месте ДТП работают сотрудники полиции, наряды Отдельного батальона ДПС, следственно-оперативная группа МВД России «Фроловский», принимаются меры по эвакуации поврежденного транспорта, восстановления движения в полном объеме, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не идти на необдуманный обгон!