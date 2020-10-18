Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 октября: еще 175 с COVID-19

Коронавирус не утихает, число больных стабильно растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус не утихает, ситуация в Волгоградской области усугубляется день ото дня: заболевших все больше, прирост стабильный – больше 170-ти. Вот и к 18 октября добавилось в ковидный список еще 175 волгоградцев. Таким образом, общая численность заболевших COVID-19 в нашем регионе уже составляет 17 тысяч 811 человек. Благо в данных, которые «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК, сегодня нет новых умерших. А значит, в списке летальных исходов остается 175 волгоградцев, скончавшихся с начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 18 октября 2020 года.

С начала пандемии в Волгоградской области заболели ковидом уже 17811 человек. Инфографика Яндекс.Статистика коронавируса

Обстановка с коронавирусом обостряется практически во всех регионах России. За минувшие сутки, к 18 октября, в стране зафиксировано 15099 новых случаев. Побит очередной рекорд. Самая сложная ситуация по-прежнему в Москве и Питере. Попала с «пятерку» лидеров и Ростовская область. Волгоградская область в этом списке тоже в числе опасных – на 17-м месте. Поэтому ограничения из-за коронавируса продолжают ужесточать: продлеваются сроки каникул у школьников, и режима самоизоляции для стариков.

Все сложнее ситуация в больницах региона: свободных ковидных коек все меньше, а число тяжелых пациентов все больше. Причем тяжело переносят COVID-19 не только старики, но и достаточно молодые волгоградцы. Вчера, к примеру, стало известно, что от коронавируса скончался 43-летний профессор Волгоградского медуниверситета. И вообще медики массово болеют ковидом. На помощь им уже направили более пятисот студентов медуниверситета, но и с ними медицина едва справляется с наплывом пациентов. То ли еще будет.