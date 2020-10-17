С 20 октября скоростной трамвай в Волгограде будет ходить до Монолита

Скоростной трамвай будет ходить по усеченному маршруту. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Еще три дня жители Тракторозаводского и части Краснооктябрьского района Волгограда смогут ездить на работу и учебу на скоростном трамвае. Со вторника, 20 октября 2020 года стартует реконструкция наземной части линии СТ. Так что метротрам будет работать в усеченном режиме. Скоростной трамвай будет ходить от «Ельшанки» до «Стадиона «Монолит». А на подмогу волгоградцам пустят дополнительные троллейбусы №12 «Спартановка – Детский центр».

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на время ремонта скоростные трамваи будут ходить без отстоя на конечных остановках. Для этого придется выпустить на линии дополнительные бригады. Всего возить горожан будут в течение дня будут 14 трамваев с интервалом в 6 - 7 минут.

А на маршрут троллейбуса №12 «Спартановка – Детский центр» в дни ремонта линии СТ выпустят больше «рогатых». В часы пик интервал движения составит также 6 - 7 минут. А расплатиться за проезд в троллейбусе можно будет и трамвайным проездным «Трамвай, СТ», причем для всех категорий пассажиров.

Напомним, реконструкция ждет контактную сеть скоростного трамвая, также предусмотрена полная замена 21 километра рельсов и шпал на участке от «ВГТЗ» до спуска в подземку на улице Землянского. Работы разбили на два этапа. Первый начинается уже с 20 октября в границах остановок «ВГТЗ» и «Стадион «Монолит». Затем оставят без СТ и другую половину города. А завершить все работы должны в первом квартале 2021 года.

Новые рельсы будут бесшовными. Так что поездка на метротраме станет еще приятней. Обновят и остановки, заново сделают систему водоотведения, в том числе заменят насосное оборудование в тоннеле на Красном. А еще для путей придумали шумозащитное покрытие, так что жителей домов, вдоль которых проходит трамвай, избавят от громких звуков. Когда все это будет готово, город закупит новые трехсекционные трамваи, которые смогут ходить гораздо быстрее, чем сейчас. Средняя скорость СТ должна увеличиться на 20 процентов. То есть добраться из ТЗР до центра можно будет почти на 10 минут быстрее.