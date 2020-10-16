Власти назвали причину суперпробки между Волгоградом и Волжским и призвали потерпеть

Волгоградцы полвечера простояли в суперпробке на дороге Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такой пробки, которая вечером 15 октября растянулась на трассе между Волгоградом и Волжским, водители не помнят. Вереница машин растянулась на 13 километров. Сегодня заместитель председателя регионального комитета транспорта и связи Роман Туренко даже попросил прощения у волгоградцев за этот коллапс. Но порадовать особо не смог. Говорит, потерпеть неудобства придется еще минимум неделю.

Дорога Волгоград – Краснослободск - Средняя Ахтуба вчера превратилась в живой коридор. Автор проекта «Волгоградсверху» Александр Блинков даже заснял для истории эту суперпробку. Зрелище аховое. Что уж говорить об эмоциях, которыми делились в соцсетях те, кто оказался на этой дороге – в основном они не печатные.

- Мы просим прощения за сложившуюся ситуацию. Это все из-за ремонтных работ, которые сейчас идут на мостовых сооружениях, - поясняет Роман Туренко. - В последние годы нагрузка на мосты, построенные в 70-х годах, выросла в разы: почти 30 тысяч машин проходит по ним в сутки, от чего стали разрушаться пролетные строения. В этом году были выделены средства на их обновление, в том числе на ремонт деформационных швов. Технологии такие, что после нанесения слоя гидроизоляции нельзя пускать машины три часа, слой асфальтобетона должен простоять не менее 4 часов, финишный слой – не менее 10 часов.

«Почему не делать это по ночам?», «Почему ремонтируют в часы пик, когда идут колонны машин?» - логично возмущаются волгоградцы.

- Не все работы можно делать в ночное время из-за того, что температура воздуха уже опускается по ночам до нулевых отметок, а еще из-за безопасности дорожного движения. Но мы планируем завершить ремонт к концу следующей недели, - обнадежил Туренко волгоградцев.

При этом чиновник пообещал, что таких пробок больше не будет. Мол, уже поговорили с подрядчиком и попросили максимально выполнять работы в ночное и непиковое время.