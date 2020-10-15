Волонтеры работают на благо Города воинской славы

Фото: ЕвроХим.

Примечательно, что проект реализуется силами волонтёров, в число которых вошли все категории населения города.

Свою искреннюю заинтересованность в благополучии города, энтузиазм и неравнодушие добровольцы доказали конкретными делами. А их с момента официального старта проекта в 2019 году было немало.

Самые юные котельниковцы помогли благоустроить музей казачьего быта в станице Пугачевской – на родине знаменитого атамана Емельяна Пугачева. Во время пандемии коронавирусной инфекции городские волонтеры с готовностью перешли от социально-патриотической работы к практической помощи нуждающимся. Активисты, к которым присоединились молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалий», при содействии администрации Котельниковского района, представителей Общероссийского народного фронта и оперативного штаба АО «МХК «ЕвроХим» помогали пожилым людям, организовали и провели масштабную профилактическую работу по соблюдению мер безопасности в условиях пандемии, запустили онлайн-курсы и мастер-классы в сети интернет, чтобы котельниковцы с пользой провели время в самоизоляции.

Волонтеры участвовали в доставке грузов помощи – защитных халатов, очков, халатов и других средств защиты, которые «ЕвроХим-ВолгаКалий» передал медикам Котельниковской центральной районной больницы,

Свой патриотизм и приверженность родному краю волонтёрское движение котельниковцев в полной мере проявило в самом ярком и важном своем начинании – силами инициативной группы проводится большая работа по присвоению Котельниково почетного статуса «Город воинской славы». Именно так, уверены котельниковцы, должен быть отмечен подвиг предков, которые в годы Великой Отечественной войны своими жизнями остановили натиск немецко-фашисткой армады под Котельниково, не дав фашистам прорваться к Сталинграду на помощь блокированной там гитлеровской армии. Этот подвиг лег в основу победы под Сталинградом, стал началом разгрома и изгнания врагов с территории страны.

В День Котельниковского района и города Котельниково участники волонтерского движения вышли на улицы города, чтобы в полном соответствии с правилами противоэпидемической безопасности, конечно же, поздравить земляков и пожелать «Котельниковской Земле Героев» добра и светлого счастливого будущего .