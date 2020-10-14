Национальная система сертификации подтверждает соответствие ГОСТу.

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Национальная система сертификации (НСС) была разработана и одобрена в 2016 году на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на рынке под председательством главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

Она была разработана для того, чтобы вернуть доверие к ГОСТам, т. е. национальным стандартам. В 2017 году был запущен пилотный проект в части сертификации продукции, в котором участвовали семь регионов, в том числе Волгоградская область. С 2018 года сертификация в системе заработала по всей России.

Еще с советских времен мы привыкли доверять ГОСТам, потому что в них заложены требования к качеству продукции и этим пользуются недобросовестные производители, маркируя свою продукцию как соответствующую национальному стандарту. Как поясняет руководитель органа по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Ирина Абросимова, посредством сертификации в НСС государство старается вытеснить ничем не подтвержденные «бумаги». При сертификации в НСС проводятся реальные испытания в государственных испытательных лабораториях.

И многие производители понимают преимущества добровольной сертификации в НСС.

В чем смысл?

Орган сертификации отбирает продукцию и испытывает ее в аккредитованной лаборатории, включенной в Реестр испытательных лабораторий НСС, на соответствие требованиям ГОСТ. Если продукция соответствует ГОСТам, то ее вносят в так называемый «Белый реестр», который находится в общем доступе на сайте Росстандарта.

На продукцию или на документацию наносится знак НСС с обозначением национального стандарта, требованиям которого соответствует продукция, а также уникальный QR-код. Также их можно размещать на официальных бланках, вывесках, в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях.

Каждый потенциальный покупатель, имея в смартфоне соответствующее приложение, может считать QR-код, который перенаправит покупателя прямиком на соответствующую запись в реестре.

Где можно получить сертификат соответствия?

Во втором полугодии 2019 года был запущен пилотный проект сертификации в НСС услуг (работ) и систем менеджмента качества (СМК). С марта 2020 года к этому подключились уже все аккредитованные по указанным направлениям органы по сертификации, функционирующие на базе ФБУ ЦСМ и включенные в Реестр органов по сертификации НСС.

В Волгоградской области органом по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента является ФБУ «Волгоградский ЦСМ».

Кто в «Белом реестре»?

На сегодняшний день в «Белом реестре» зарегистрированы 62 объекта - производителя товаров и услуг из Волгоградской области, прошедших процедуру сертификации в НСС. В перечне указаны и конкретные виды продукции, на этикетке которых может стоять знак. Среди них горчичное масло, яйца, выпечка, конфеты, мед и даже бензин.

- Сама задумка была в том, чтобы обойтись без бумажных сертификатов. Но некоторым предприя-тиям удобней его иметь. Поэтому мы не только можем внести объект в Реестр, но и выдать сертификат на защищенном бланке, -поясняет Ирина Абросимова.

Сколько действует сертификат?

На сертификацию продукции запись в Реестре бессрочная с ежегодным инспекционным контролем. То есть каждый год предприятие подтверждает, что продукция соответствует требованиям стандарта.

На услуги и систему менеджмента качества сертификат выдается на три года и тоже подтверждается ежегодным инспекционным контролем. В Реестр все это тоже вносится.

Если предприятие отказывается от контроля, то следует отмена записи в Реестре.

С 26 декабря 2019 года приказом Росстандарта от 26.12.2019 № 3358 было отменено действие восьми систем добровольной сертификации услуг и систем менеджмента качества, которые действовали ранее в России, в том числе ГОСТ Р. Как отмечает Ирина Абросимова, некоторые органы продолжают выдавать эти сертификаты, но они уже ничего собой не представляют и не являются подлинными.

Куда обращаться: ФБУ «Волгоградский ЦСМ», 400081, г. Волгоград, ул. Бурейская, 6.

e-mail: sert@volgacsm.ru

Teл.: 8 (8442) 31-98-16, 8-961-694-93-87, 8-960-895-04-75.

Национальная система сертификации подтверждает соответствие ГОСТу.

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