Пациентам Волгоградской области предложили лечиться «по навигатору»

Открытие «Навигатора пациента» в ГБУЗ «ВОКБ № 1». Фото: ООО «Капитал МС».

Сервис «Навигатор для пациента» поможет разобраться и понять, что положено пациенту по закону в системе ОМС, объяснит, как реализовать свои права, подскажет, как действовать в спорных ситуациях, обеспечит связь со своим страховым представителем для получения консультации или решения трудностей в процессе получения медицинской помощи.

Фото: ООО «Капитал МС».

Можно воспользоваться «Навигатором пациента» непосредственно в самих медицинских организациях, а также с помощью QR-кода получить отдельный сервис «Виртуальный помощник» в свой мобильный телефон.

Бесплатный сервис «Навигатор для пациента» полезен для любого человека, особенно если у него есть необходимость в медицинской помощи и консультациях по вопросам ее получения.

Такие системы уже установлены в Ульяновской области и в Мордовии. До конца года они также появятся во Владимире, Краснодаре, Удмуртии, Калининграде. Интерактивные сервисы в поликлиниках системы не только откроют посетителям доступ к медицинским и справочным материалам, но и помогут им оставить отзыв по качеству диспансеризации, и даже предложат пройти простые тесты на выявление фактора рисков заболеваний.

Фото: ООО «Капитал МС».

Специальные сервисы можно будет установить на смартфоны с помощью QR-кода.

Это позволит пациентам напрямую через мессенджеры получать консультационную помощь страховых представителей и оперативно решать проблемы при получении медицинской помощи. Пациент также сможет оставить отзыв о качестве проведения диспансеризации, о медучреждении, о конкретном враче и т. п. В случае если оценка неудовлетворительная, пользователю предлагается оставить номер телефона, который отсылается страховому представителю. Он свяжется с пациентом, уточнит необходимые детали, после чего может быть принято решение о проведении дополнительных контрольных мероприятий в отношении медицинской организации.

Член рабочей группы по развитию системы обязательного медицинского страхования Всероссийского союза страховщиков, заместитель генерального директора компании-разработчика сервиса «Капитал-МС» Елена Третьякова отмечает: «Навигатор для пациента» - это интерактивная база данных, составленная на основе анализа наиболее востребованных запросов, обращений и даже жалоб застрахованных лиц в страховую компанию.

Фото: ООО «Капитал МС».

Главное, что весь этот объем полезной информации, с которым посетитель может познакомиться в поликлинике, можно «унести» с собой, отправив материалы себе на почту. Тем, кому привычнее общаться через мобильный телефон, понравится мобильная версия - «Виртуальный помощник», ведь фактически пациент получает страхового представителя, который всегда будет на связи. С помощью инновационных цифровых технологий мы будем и дальше развивать клиентский сервис, для того чтобы аккумулировать все важное, чтобы обеспечить как можно больше людей правдивой и нужной информацией в удобных для пользователей местах и форматах, чтобы страховой представитель был максимально близок к пациенту».

Разработчики подчеркивают, что с помощью нового сервиса посетители поликлиник смогут даже пройти школу грамотного пациента. Например, посетить бесплатный образовательный курс «Как лечиться бесплатно». Курс расскажет о том, как не только лечить банальную простуду в поликлинике, но и пройти сложное обследование, профосмотр или сделать дорогостоящую операцию по ОМС, а также как поступать, в случае, если медицинская организация отказывается предоставлять бесплатно положенные по ОМС медицинские услуги.

Также сервис предоставляет широкий спектр справочных материалов: памятки пациентам с различными заболеваниями, материалы на темы, связанные с современными подходами при лечении онкологических заболеваний (сопровождающая и поддерживающая терапия, таргетная терапия, применение порт-систем, режимы введения химиотерапевтических препаратов), шпаргалки для беременных, информацию о правах и обязанностях застрахованных при бесплатном оказании медицинской помощи.

Есть и раздел «Инфографика.ЗОЖ», где наглядно отражены рекомендации по сохранению здоровья, раздел с видеороликами, в которых пациенту доступно рассказывается о

диспансеризации, страховых представителях и многое другое. Директор ТФОМС Волгоградской области А. В. Пайль высоко оценила работу многофункционального комплекса «Навигатор для пациента». По ее словам, новая система очень перспективна, позволяет пациентам пользоваться всеми возможностями, которые сегодня предоставляются страховыми медицинскими организациями по консультационному и информационному сопровождению пациентов в процессе получения медицинской помощи.

«Сегодня в системе здравоохранения происходят качественные изменения. Много говорится и делается для цифровизации отрасли. Безусловно, приблизить информацию и помощь к пациенту посредством информационных технологий, сделать ее легкодоступной в режиме реального времени, проконсультировать по вопросам получения медицинской помощи в любое удобное для пациента время, в том числе и посредством сервиса «Навигатор для пациента - это правильно», - отметила Анна Владимировна.

Проект по внедрению информационных интерактивных систем «Навигатор для пациента» в медицинские организации страны осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение». В первую очередь был реализован мобильный сервис «Виртуальный помощник». Он впервые был презентован в Москве министру здравоохранения РФ, руководителям федерального и территориальных фондов ОМС, представителям региональных органов управления здравоохранения, медицинского и пациентского сообществ.

Проект получил высокую оценку и был рекомендован к дальнейшей разработке и тиражированию в регионах. В 2020 году «Капитал-МС» создана и прикладная часть проекта

- стационарный многофункциональный комплекс

«Навигатор для пациента», который устанавливается непосредственно в

медицинских организациях.

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www.kapmed.ru

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