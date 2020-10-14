«Братья Гримм» поздравили «Котельниково – Землю Героев» с Днем рождения

Фото: ЕвроХим.

Несмотря ни на какие препятствия праздник должен был состояться – ведь жители Котельниково с большим уважением и гордостью относятся к истории и обычаям своего родного края. Специально для изучения и популяризации духовно-культурного наследия здесь при поддержке предприятия-инвестора «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализуется большой проект развития бренда территории «Котельниково –Земля Героев». Официальный старт проекта был дан в 2019 году.

С начала реализации проекта бренд «Котельниково – Земля Героев» стал известен и на федеральном уровне. За успехи в реализации бренда котельниковцы награждены премией Всероссийского конкурса в области социальной ответственности «Героям – быть!», поддержку в реализации бренда оказывает депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова. Проект «Котельниково – Земля Героев» стал темой интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?», который провел Александр Друзь - обладатель приза «Бриллиантовая сова», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?», директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

Жители города тщательно берегут традиции, и не могли не поздравить свой город с Днем рождения. Чтобы не допустить возможности распространения коронавирусной инфекции, котельниковцы провели свой праздник в онлайн-формате. Специально для этого дня руководители района и города записали видеообращения и поздравления для жителей. Творческие коллективы подготовили праздничную музыкальную программу, в которой наряду с современными хитами записали много любимых народных песен.

В этом году свою поддержку начинанию котельниковцев оказали участники поп-рок группы «Братья Гримм» - подарком для котельниковцев стали лучшие хиты, которые исполнили музыканты в прямом эфире.

Прямое включение котельниковцы могли посмотреть на канале «Котельниково – Земля Героев» . Для людей, у которых есть сложности с доступом в интернет, город при содействии «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовал демонстрацию концертной программы на больших видеопанелях, установленных на промплощадке Гремячинского ГОКа и на главной городской площади, размеры которой позволяют соблюдать условие социального дистанцирования.

По просьбам горожан концерт состоялся дважды – в завершение праздничного дня посмотреть выступление звезд на огромном экране можно было в записи.